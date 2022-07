Grande Fratello Vip 7, arriva il sesto concorrente: l’indizio non lascia dubbi

Un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è stato svelato. L’indizio pubblicato da Alfonso Signorini non lascia alcun dubbio.

Il Grande Fratello Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani con l’edizione più lunga di sempre a partire da settembre. Il cast del reality show di canale 5 non è ancora stato scelto del tutto, ma alcuni personaggi hanno giù firmato il tanto atteso contratto e per questo motivo Alfonso Signorini ama stuzzicare il pubblico dando loro qualche indizio su chi varcherà la famosa soglia rossa.

L’ultimo indizio pubblicato, infatti, ha il compito di svelare il nome del sesto concorrente e sembrerebbero non esserci dubbi a riguardo perché nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrare proprio lei.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: l’indizio di Alfonso Signorini parla chiaro

Alfonso Signorini, che ha dovuto fare i conti con un brutto colpo prima del GF Vip, ha svelato l’indizio che svela l’identità del sesto concorrente e le sue parole lasciano decisamente poco spazio all’immaginazione.

“Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole” ha scritto il Direttore di Chi sul suo profilo Instagram. Il pubblico della rete, non appena ha avuto modo di leggere questo messaggio, ha tolto qualsiasi dubbio su chi possa essere il vippone in questione ed hanno dedotto chi si tratti proprio di Antonella Fiordelisi, nota al pubblico della rete per essere stata la fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha recentemente preso parte alla Pupa e il Secchione Show.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip darà senz’altro vita a numerose dinamiche e il pubblico non vede l’ora di poterla vedere all’azione. Nella speranza che possa esserci qualche confronto anche con il suo ex fidanzato in quanto sembrerebbe che i due non si siano affatto lasciati in buoni rapporti, anzi.

I due sono ai ferri corti e senza alcun dubbio durante il percorso di lei sarà dato anche molto spazio anche alla versione di lui che siamo certi che non tarderà arrivare. Chi altro si aggiungerà a questa nuova concorrente? Per saperlo non ci resta che attendere nuove anticipazioni sul GF Vip 7 in attesa della sua messa in onda il 12 settembre.