“Volevi farlo tu?”. La domanda di Valeria Marini spiazza i fan

Valeria Marini ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori attraverso una domanda che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte sua.

Valeria Marini è senza dubbio una delle icone del piccolo schermo degli italiani. La showgirl più stellare della televisione è pronta a fare il suo ritorno dopo la recente, e terza, esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Questa volta Valeria ha deciso di mettersi in gioco attraverso un ruolo completamente diverso rispetto a quella che ci ha abituati durante il corso di questi anni, scegliendo di prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti sfidandosi con i suoi colleghi a suon di imitazione.

La scelta di vederla in questo inedito ruolo non è piaciuta particolarmente a tutti ed un hater ha deciso di mostrare tutto il suo disappunto sui social affermando che ormai non sanno più che programma affidarle, considerato che ha preso parte a tutti show del piccolo schermo. Il messaggio è stato notato anche dalla diretta interessata che ha deciso di rispondere per le rime.

L’epica reazione di Valeria Marini in men che non si dica è diventata virale sul web.

Valeria Marini: il botta e risposta con l’hater diventa virale

Valeria Marini è riuscita a superare i provini di Carlo Conti, che ha escluso altri pupilli di Alfonso Signorini, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show e non vede l’ora di tornare sul palco.

L’Hater in questione però si chiede come mai sia tornata di nuovo lei sul piccolo schermo degli italiani, manifestando un certo malcontento a riguarda. La reazione di Valeria però non è tardata ad arrivare ed ha subito risposto a tono: “Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo!” ha risposto in maniera ironica come soltanto lei sa fare, scatenando gli utenti della rete che si sono schierati tutti quanti dalla sua parte, pronti a mostrarle tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Valeria Marini prima di Tale e Quale Show ha risposto per le rime a chi non apprezza la sua presenza sul piccolo schermo degli italiani, invitandolo a farsene una ragione perché quello è e sarà il suo posto.