Dopo Lulù e Manuel, si separa un’altra coppia del GF Vip: lui vuota il sacco

Scoppia un’altra delle coppie del Grande Fratello Vip. Dopo la fine della storia d’amore fra Lulù e Manuel arriva la fine anche per loro due…Ecco chi!

L’estate è la stagione degli amori che sbocciano, ma purtroppo anche di quelli che finiscono. Secondo nuove indiscrezioni in giro per il web, un’altra coppia che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini è scoppiata.

Si tratta di due dei maggiori protagonisti dell’ultima edizione del noto reality show. La coppia ha fatto molto scalpore attraendo il pubblico e suscitando interesse soprattutto per il triangolo amoroso che si è formato dentro la casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando della coppia formata fra Delia Duran e Alex Belli, un amore definito da loro stessi come “libero” che ha visto la presenza come rivale in amore di Delia, di Soleil Sorge. Secondo le ultime rivelazioni la coppia è arrivata al ranch finale. Scopriamo insieme di più!

Delia Duran e Alex Belli si sono detti addio…ma per poco!

Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di separarsi, ma non come pensate voi: soltanto per le vacanze estive! Si tratta di una piccola separazione fisica che in realtà può aiutare allo scopo di avere un bambino.

Infatti, Delia Duran e Alex Belli oltre ad essere più affiatati che mai stanno provando ad avere un bambino. Secondo recenti interviste i due hanno rivelato il desiderio di dar vita ad una nuova creatura. Ma per farlo, secondo le loro parole, il dottore gli ha consigliato di pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo tale da favorire il concepimento.

Delia ha commentato così, le parole che il dottore gli ha dichiarato:

Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.

Intanto il trascorrere le vacanze estive separati non può che aiutare. Secondo le informazioni in nostro possesso i due hanno trascorso alcuni giorni insieme nella splendida Mykonos, in Grecia. Per poi separarsi. L’attore, che è al tempo stesso un appassionato di musica (ha scritto una canzone sul loro amore “libero”) è partito in giro per un tour tutto italiano in cui canta e suona chitarra e pianoforte. Anche Delia avrà un’estate piena di impegni lavorativi: dunque nessun addio in vista.

Come ha confermato lo stesso Alex: “A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati”.