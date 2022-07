Il Grande Fratello Vip ritorna con un cast eccellente! Come se non bastasse, sarebbe potuto essere meglio se non fosse saltato fuori lo spoiler che ha fatto perdere l’occasione d’oro al vip.

Passano gli anni, ma il Grande Fratello Vip continua ad essere un punto di riferimento per gli appuntamenti serali del pubblico a casa. Scontri, colpi di scena e amori che sbocciano, ne succede una al giorno nel reality più controverso di sempre. Entrarne a farne parte è una grossa occasione per chi vuole consolidare la propria immagine aumentandone la notorietà. Ecco chi ha perso il treno della stagione televisiva in arrivo.

Che si tratti di quasi vip o vipponi al 100% non importa, al Grande Fratello Vip lo spettacolo non può mai mancare. Le dinamiche dello scorso anno sono state molto criticate, ma al tempo stesso seguite. Infatti, anche la scorsa edizione si è rivelata un successo di audience e share.

Per quest’anno si vuol replicare lo stesso, ma qualche spoiler ha danneggiato la carriera di qualcuno che avrebbe potuto fare molto. Si riparlerà di amore libero oppure ci sarà qualcosa di nuovo? Ecco chi ci sarà e chi no.

Grande Fratello Vip: partecipazione stroncata per spoiler

Probabilmente un ex naufrago approderà nella casa di Cinecittà, quindi se siamo riuscita ad ottenere al Grande Fratello Vip un ex concorrente dell’Isola dei Famosi, figuriamoci cosa si potrebbe ottenere dal web. Il mondo dei social media è affasciante e potente, ma bisogna fare molta attenzione a come lo si utilizza. Questo perché il suddetto spoiler, ha davvero segnato in negativo la possibilità di questo volto emergente di fare il botto in prima serata su Canale 5.

Ricordate la prof. di corsivo? Eccola, Elisa Esposito! La giovane influencer ha ottenuto un grosso seguito e un’ampia fetta di consensi su Instagram e Tik Tok, perché riuscita ad inventare una lingua chiamata “corsivo”.

Niente di serio, soltanto un modo simpatico di condividere contenuti sui social, ma peccato che è stata proprio questa esuberanza a far crollare la possibilità di un futuro in televisione.

Infatti, è dal frame sopra condiviso che secondo il gossippista Amedeo Venza, la giovane Tik Toker avrebbe perso l’occasione d’oro. Lo stesso afferma che è stata proprio la frase condivisa dalla stessa che intima l’invito ad un “colloquio per un reality famoso” che avrebbe distrutto tutti i suoi sogni.

Neanche Brenda Asnicar, la famosa Antonella della serie per ragazzi Il Mondo di Patty sarà una concorrente, provocando il dispiacere dei fan che tanto l’avrebbero voluta vedere in tv.

Nonostante le due perdite, arriva la quarta concorrente la cui vita a tutto gas entusiasmerà il pubblico! Non ci sono dubbi, ne vedremo delle belle, e noi non perderemo un solo aggiornamento.