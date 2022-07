Dopo il dramma, dolce notizia per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi dopo il dramma che ha vissuto lo scorso autunno sarebbe al settimo cielo per una dolce notizia, che da tempo ormai aspettava potesse diventare realtà.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha mai nascosto il suo forte desiderio di voler diventare mamma e di formare una famiglia tutta sua insieme al suo storico compagno, legati ormai da ben tre anni.

Durante lo scorso autunno, qualche mese fa, i due sembrano essere sulla buona strada per riuscirci. Tant’è avevano annunciato che nel giro del breve periodo sarebbero diventati in tre. Purtroppo però la vita fa brutti scherzi e lei è stata costretta a fare i conti con un aborto spontaneo in quanto il piccolo non era stato più trovato nelle successive ecografie.

Ora però, secondo quanto riportato da Pipol, per la coppia sarebbe arrivato il momento di festeggiare perché dopo il dramma, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è pronta a diventare mamma.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi presto mamma: il dolcissimo annuncio

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dove non sono mancate le denunce su cosa succedeva davvero quando le telecamere non riprendevano, sarebbe dunque in dolce attesa anche se, è bene specificare, almeno per il momento lei non ha ancora confermato nulla ma nemmeno smentito e per questo motivo la notizia si è sparsa alla velocità della luce sul web.

Bianca Atzei dopo il dramma sarebbe pronta a diventare mamma! La cantante, da tempo ormai legata all’inviato de Le Iene Stefano Corti, sarebbe incinta di 3 mesi dopo aver provato, in comune accordo con il suo compagno, la fecondazione assistita.

Almeno per il momento, però, è bene ribadire, che i due non hanno ancora confermato il tutto ma secondo gli utenti della rete non l’hanno fatto non perché la notizia non corrisponda alla realtà dei fatti ma perché, come comprensibile, vogliono prima assicurarsi che il piccolo stia bene e che non corra alcun rischio.

Bianca Atzei e Stefano Corti potrebbero dunque diventare presto genitori e noi non possiamo che fare loro i nostri migliori auguri. Soprattutto se si considera quanto la coppia stesse aspettando questo momento da diverso tempo.