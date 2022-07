Test divertente: riesci a trovare la patata? Aguzza la vista!

L’obiettivo del rompicapo di oggi è tanto folle quanto divertente: devi trovare una patata in mezzo a dei criceti che fanno festa! Risolvi il test in 30 secondi.

Giochini del genere non possono non strappare un sorriso, specialmente nei momenti di noia. Con il caldo e in attesa di fare un bagno al mare o in piscina, divertiti con l’enigma del giorno. Come già accennato, manca una patata, e la si deve trovare in mezzo a dei criceti divertiti da un party esclusivo! Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco, a fine articolo avrai la risposta esatta con tanto di trucchetto per risolvere i prossimi.

Se ti sei annoiato, non perdere tempo, ed inizia a giocare con il test di oggi. Dato che ci sono così tanti animali, ti suggeriamo qualche trucchetto per risolvere la sfida in soli 30 secondi ed averla vinta.

Riesci ad intravedere che gli animaletti in questione sono tutti diversi ma presentano dei dettagli comuni? Visualizza nella tua mente quali sono i tratti tipici del criceto, e da lì individua le anomalie che ti saltano subito all’occhio.

Non dovresti metterci molto, perché gli indizi forniti sono utili alla risoluzione dell’enigma.

Trovare una patata tra i criceti? Facilissimo!

Eccolo lì, in fondo a destra c’è una patata! Se osservi con attenzione il resto degli animali presenti hanno: zampette, orecchie, muso e occhi, cioè tutti dettagli che differenziano un essere animato da uno inanimato!

Per essere ancora più veloce nella risoluzione, segui questi passaggi. La prossima volta ti basterà agire subito per come ti abbiamo consigliato nel paragrafo precedente, e partendo dai lati. E’ più probabile che nei rompicapo ci siano dei tranelli e delle trappole magistralmente studiate per trarti in inganno. Ad esempio quando si mettono le soluzioni in punti strategici e poco evidenti.

Insomma, si tratta di giochini rapidi e divertenti, i quali ti permetteranno di mettere in gioco le tue competenze di abile solutore di enigmi. Se non ti alleni quotidianamente puoi dimenticare di vincere tutte le sfide che ti si pongono.

