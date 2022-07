Victoria De Angelis incanta durante le vacanze ad Ibiza: camicia bianca aperta, pelle abbronzata e un viso acqua e sapone.

Oltre al talento, i fan dei Maneskin, di Victoria De Angelis, hanno sempre notato anche l’incredibile bellezza. Una bellezza che, in vacanza, è ancora più evidente come è facile notare dalle foto che la bassista della band romana sta condividendo sui social da Ibiza dove ha scelto di rilassarsi prima di tornare a girare il mondo con gli amici e compagni d’avventura Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Senza un filo di trucco che sfoggia quando è sul palco, con i capelli biondi e lasciati in disordine dal vento e dal mare di Ibiza, Victoria è un vero spettacolo per gli occhi di chi la guarda. Sin da quando salì sul palco di X Factor, nel 2017, insieme a Damiano, Ethan e Thomas, incantò tutti per il suo stile, la sua bellezza e la sua disinvoltura nel muoversi mentre suonava il suo amato basso.

Oggi non solo è sempre più brava a suonare il basso con cui forma un’unica cosa quando è sul palco, ma la sua bellezza diventa ogni giorno più evidente come sottolineano i fans sotto le sue foto.

Victoria De Angelis in versione Temptation Island: lo spettacolo è mozzafiato

“Temptation Island”, scrive Victoria dei Maneskin nella didascalia del suo ultimo post su Instagram. La bassista dei Maneskin ha regalato ai fan una galleria di foto delle sue vacanze ad Ibiza che sta trascorrendo con gli amici tra i quali spicca la presenza di Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Spensierata, serena e felice per il momento che sta vivendo con i Maneskin che sono attesi da un 2023 che li porterà in giro per il mondo, dopo gli ultimi impegni in giro per l’Europa, compreso il concerto del Circo Massimo dove con Damiano ha regalato un abbraccio emozionante ai fan, Victoria ha scelto di rilassarsi lontana dall’Italia.

Circondata dagli amici di sempre, in una splendida villa di Ibiza, si sta divertendo tra bagni in piscina e partite a ping pong. Non manca mai neanche l’occasione per immortalare ia sua bellezza e tra le tante foto, quella che vedete qui in basso, ha lasciato senza parole i fan.

Sul letto, con lo smalto nero, uno slip total black, una camicia bianca lasciata aperta, i capelli umidi con la frangia che le cade sulla fronte e un viso totalmente acqua e sapone, Victoria è una gioia per gli occhi di chi la guarda. Oltre ad incantare tutti quando è sul palco, la De Angelis fa lo stesso quando non lavora.