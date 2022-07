Ex gieffino confessa tutto: salta fuori l’amara verità sulla rottura

La tranquillità non esiste per il pubblico che segue il Grande Fratello Vip: ex gieffino confessa l’inconfessabile! Nessuno avrebbe mai potuto credere ad una situazione del genere.

Una presunta crisi era saltata fuori, ma i diretti interessati avevano deciso di negare fino alla fine. Oggi, reduci da momenti contraddistinti da forti emozioni, saltano fuori delle verità inedite. L’ex gieffino si lascia andare ad un racconto ricco di particolari, in cui decide di regalare qualche perla di saggezza ai più giovani, oltre che a confessare i suoi reali sentimenti.

Sbocceranno nuovi amori al Grande Fratello Vip 7, oppure ci saranno delle separazioni? Diciamo che in questo periodo non sono state poche le coppie che hanno vissuto alti e bassi, basta pensare alla rottura che ha sconvolto tutti, quella tra la Blasi e Totti.

Così, forse spinto da questo evento, l’ex gieffino che bene conosce entrambi i due ex coniugi sopra citati, ha deciso di sganciare una bomba che ha provocato del panico. Sa cosa significa affrontare una crisi, e vuole dire la sua.

Ex Gieffino confessa la verità senza filtri e censure

Niente è facile, specialmente mai nessun rapporto fila liscio come l’olio. Tutte le coppie litigano, ma solo quelle più solide riescono a superare le avversità. Come se non bastasse, di recente dopo Totti e Ilary sembrerebbe essersi lasciata un’altra coppia e i fan sono senza parole, nessuno avrebbe mai pensato ad un finale del genere, anche perché molto affiatati. Ecco che l’ex gieffino non ci sta più e dice la sua.

Si tratta proprio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, un duo molto amato e al tempo stesso criticato dal pubblico a casa. Si innamorarono durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Agli inizi la coppia non aveva proprio il cuore libero. Infatti, ancor prima che nascesse l’amore tra i due, o comunque stesse per emergere, lei lasciò in diretta tv il suo fidanzato storico, Francesco Monte. Mentre lui stava conducendo una vita da single aperto a nuove avventure.

Così, non furono in molti colo che considerarono vere le loro intenzioni, intravedendo nel rapporto un semplice flirt, ma non tutti. Ai tempi del reality Ilary Blasi, nelle vesti di conduttrice, fu l’unica che credette davvero nell’amore provato dalla neo coppia. La situazione è durata fino ad oggi. Dopo ben 5 anni di relazione è l’ex gieffino a dire qualcosa di importante.

Conosce molto bene Ilary e Totti, infatti afferma di voler bene ad entrambi, e che se sono arrivati a questa conclusione è perché ci avranno pensato davvero molto bene. Inoltre, rivela dei dettagli inediti che nessuno conosce sulla sua storia d’amore: quelli inerenti una rottura. In un periodo difficile delle loro vita si sono allontanati, e a riguardo confessa la verità:

“A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo.”

Tra le confessioni fatte, salta fuori una dichiarazione bollente totalmente inedita che li riguarda, ma c’è un amore troppo forte per non urlare ai quattro venti che è arrivato il momento di crearsi una famiglia.

Vogliono fare il grande passo, superato il momento di rottura, sono più forti che mai.