Test della maschera: scegli quella che preferisci e scopri cosa nascondi

Scegli una maschera e scopri cosa nascondi con questo coloratissimo test

Le maschere venivano utilizzati nei balli di gala come segno di ricchezza, ma anche per stuzzicare la conversazione. Diciamo che davano un senso di sicurezza e permettevano ai signori di tutti i ranghi di parlare con giovani donzelle pronte per il matrimonio.

Alla fine, molte insicurezze di quegli anni tormentano anche noi tutt’ora. Quanti adolescenti in questo periodo di pandemia mondiale hanno affermato che la mascherina gli dava un senso di sicurezza in più, ma non per evitare il contagio, bensì per sentirsi più forti e coraggiosi di fronte alle nuove conoscenze.

Ecco che allora oggi ti proponiamo il test della maschera per scoprire cosa nascondi agli altri e forse anche a te stesso.

Vediamo insieme le varie possibilità

Test: scegli una maschera e scopri cosa celi

In questo test della maschera ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella che ti piace di più e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri cosa nascondi insieme a noi e poi divertiti con il test del caffè.

1) Uno

Tu non ami rivelare le tue emozioni e sentimenti. Sei una persona estroversa, ma preferisci mostrarti apatico al mondo piuttosto di rimanere deluso.

Per questo nascondi i tuoi sentimenti più profondi.

Ciò ti penalizza di fronte alle nuove conoscenze. Ti rende distaccato e poco interessato. Occhio a questo tuo lato, ma sappi anche che i tuoi amici fedeli ti amano perché sanno che sei dolce e gentile.

2) Due

La tua scelta ci rivela che vuoi nascondere un lato ritenuto da molti un pregio. Stiamo parlando della determinazione.

Tu ami le sfide e sei anche molto competitivo, ma non vuoi mostrarlo per non essere schernito se perdi.

Hai una grande energia dentro di te e anche tanta grinta. Vuoi raggiungere i tuoi obbiettivi e sono certa che ce la farai.

3) Tre

Non sai esprimere i tuoi sentimenti. Nel tuo passato hai sofferto molto perché ti sei fidato troppo velocemente. Ti hanno preso in giro e canzonato per i tuoi pensieri più intimi.

Nonostante questo tuo dolore, credi ancora nella lealtà. Perciò quando riesci a fidarti, apri il tuo cuore, ma solo per pochi prediletti.

4) Quattro

Tu nascondi i tuoi pensieri, le tue idee. Diciamo che hai difficoltà nel parlare di fronte ad un vasto pubblico, perché hai paura che ti ritengano poco intelligente.

Temi il giudizio degli altri, sia nella vita professionale ma anche personale. Fidati di te stesso e inizia una sana discussione. Vedrai che potrai contare sulle tue idee.

5) Cinque

Tu sei un fanatico dei dettagli. Sia che ti trovi in un nuovo contesto che nel solito posto, osservi tutto quello che accade intorno a te.

Prova anche il test del barattolo per scoprire in quale fase della tua vita sei.

La tua difficoltà è che non riesci ad esprimere il tuo pensiero sugli altri. In realtà, sei molto empatico e capisci molte cose profonde negli altri, solo che nascondi questo tuo lato.

Cerchi però di aiutare più a gesti piuttosto che a parole.

6) Sei

Tu nascondi sempre il tuo dolore. Non vuoi appesantire le vite degli altri e usufruire del loro tempo con le tue lamentele, perciò indossi il tuo miglior sorriso e fai finta di niente.

Ormai la preso proprio come stile di vita, ma devi sfogarti in qualche modo. Prova con una persona a te vicina o crea il tuo diario dove poter scrivere tutto quello che ti passa per la testa. Affronta il tuo dolore