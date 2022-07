Cade il governo? Pessime notizie per chi sta prendendo un bonus

Gli ultimi giorni sono stati roventi per quanto riguarda la scena politica italiana. La possibile caduta del governo potrebbe rovinare chi sta percependo un bonus

Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni ma il Presidente Mattarella le ha respinte, costringendo l’attuale Premier a trovare un’altra maggioranza. Sembra quasi la trama di una telenovela ma è soltanto l’ultimo episodio andato in onda nelle stanze dei palazzi della politica italiana. Non è ancora chiaro quale sarà il nuovo scenario e non è di questo che vogliamo parlarti oggi.

Anche se un governo cade, bisogna comunque portare avanti le manovre ordinarie, finché non si formerà una nuova maggioranza. Che questa maggioranza si voti attraverso accordi politici o tramite il voto è irrilevante, l’importante è che lo Stato non si fermi. Basti pensare a tutti i bonus erogati in questi mesi. Che fine faranno se il governo dovesse cadere? Potrebbero arrivare brutte notizie per alcune categorie.

Oggi proveremo a fare un piccolo riassunto su quanto accadrà nei prossimi mesi qualora non dovessimo avere una stabilità governativa.

Bonus, cosa succede se cade il governo?

Se nei prossimi giorni dovesse cadere il governo, cosa succederebbe con tutti i bonus erogati in attesa di rinnovo? Abbiamo già visto quali saranno le nuove misure per il Superbonus 110%, ma potrebbero cambiare anche quelle se non dovesse più esistere una maggioranza in Parlamento. I bonus dovranno essere rinnovati ma non è detto che accada, almeno non in tempi brevi.

Se dovessimo andare alle urne, potremmo avere una maggioranza di un altro colore, con altre idee politiche e, di conseguenza, nuove proposte per il paese. Sappiamo che attualmente i sondaggi premierebbero alcuni partiti, i quali sono da sempre contrari ai bonus e al reddito di cittadinanza. Cosa succede se dovessero vincere le elezioni? È molto semplice, bisogna attendere e vedere se faranno davvero ciò che hanno promesso.

Chi attualmente sta percependo un bonus non deve preoccuparsi; tutti gli incentivi saranno inseriti nella Legge di Bilancio da approvare a dicembre, quindi continueranno ad esserci le coperture anche nei prossimi mesi. Quando termineranno queste coperture sarà importante capire la direzione che prenderà il nuovo governo. Non ci resta che attendere, sperare e prepararci al voto.