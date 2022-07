Guendalina Tavassi cambia tutto: dopo l’Isola dei Famosi spiazza tutti così

By

Guendalina Tavassi dopo la recente esperienza all’Isola dei Famosi ha deciso di dare una svolta alla sua vita cambiando tutto così!

Guendalina Tavassi ha recentemente preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Questa volta però, rispetto alla prima esperienza, ha scelto di mettersi in gioco con suo fratello Edoardo. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e i due sono stati costretti ad abbandonare il programma prima di quanto avrebbero voluto.

Dopo un’esperienza del genere, si sa, si torna diversi e con nuove consapevolezze. Sarà forse per questo motivo che l’ex concorrente di Ilary Blasi, una volta tornata in Italia, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di cambiare tutto?

Guendalina Tavassi ha cambiato la sua vita e l’annuncio ha lasciato piuttosto perplessi i suoi fedeli sostenitori.

Isola dei Famosi: l’annuncio di Guendalina Tavassi lascia tutti perplessi

Guendalina Tavassi ha prima sorpreso i suoi fedeli sostenitori rivelando la strana abitudine del suo fidanzato Federico Perna e poi ha rivelato di aver aggiunto al suo cv una nuova professione!

Ebbene sì dopo la recente esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, la Tavassi ha deciso di dedicarsi ad altre attività lavorative ed è diventata una guida turistica. Attenzione però, Guendalina non sarà una guida qualsiasi ma si occuperà di aiutare tutte quelle persone che dall’Italia vogliono recarsi in Turchia per sottoporsi a qualche ritocchino.

Un nuovo progetto del tutto inaspettato quello della Tavassi che a breve partirà con il primo gruppo che ha deciso di seguirla. Sui social, infatti, ha spiegato di aver accettato questo incarico in quanto in Turchia ci sono ottimi medici e i prezzi sono molto più accessibili rispetto a quelli nostrani in quanto sono adeguati a quelli del costo della vita.

Guendalina Tavassi è diventata una guida turistica ed è pronta a guidare i suoi fedeli sostenitori in questo nuovo progetto. D’altronde non ha mai nascosto di essere ricorsa, proprio in Turchia, alla chirurgia durante il corso di questi anni portando con sé anche suo fratello Edoardo che dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi è diventato uno degli idoli indiscussi del popolo della rete.