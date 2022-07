Anticipazioni Uomini e Donne: clamorosi ritorni, a settembre tante sorprese

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano clamorosi ritorni per l’inizio della nuova stagione del programma di successo di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per una nuova stagione televisiva che vedrà presentare nuovi personaggi, ma dove ritroveremo anche vecchi volti noti.

Ovviamente non ci riferiamo a personaggi fissi come ad esempio Gemma Galgani, che fa parte del Trono Over ormai da oltre 10 anni, o Armando Incarnato, di cui la presenza appare scontata ma di altri cavalieri che hanno preso parte all’ultima stagione del programma ma che in poco tempo sono riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico.

A dare la notizia è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover che ha rivelato in anteprima il nome di uno dei protagonisti della prossima stagione e siamo sicuri che se il tutto dovesse realmente verificarsi, questo nome farà infuriare numerose persone che non l’hanno mai visto di buon occhio.

Uomini e Donne anticipazioni: a settembre ritorna l’amatissimo cavaliere!

Uomini e Donne potrebbe vantare il ritorno di uno dei suoi personaggi più amati e siamo sicuri che se dovesse realmente tornar al Trono Over non tutti sarebbero felici di rivederlo. Di chi stiamo parlando?

Di Marcello Messina! Marcello, durante il corso della sua esperienza negli studi Elios di Roma, ha frequentato Ida Platano con cui è rimasto in pessimi rapporti. Così come non è mai andato d’accordo con Armando Incarnato e Gemma Galgani. Tant’è che hanno dato vita a numerose liti trash.

Il cavaliere, però, come i lettori più attenti ricorderanno bene, aveva abbandonato il programma in quanto aveva iniziato una relazione con Viviana, incontrata durante il suo lavoro. Purtroppo però le cose non sono andate come sperato e tra i due la storia è giunta al capolinea proprio in questo periodo e per questo motivo lui potrebbe tornare a Uomini e Donne, dove un ex protagonista è stato messo alla porta, per cercare l’amore della sua vita.

Marcello Messina a Uomini e Donne sarebbe decisamente un ottimo colpo di scena per il pubblico da casa. Un po’ meno, invece, per i suoi colleghi non hanno mai visto di buon occhio la sua presenza all’interno del parterre.