Test indovinello: perché le due guardie non arrestano il ladro?

Risolvi l’indovinello delle due guardie immobili: perché non intervengono? Hai soltanto trenta secondi per risolvere questo test di logica

Due persone stanno camminando su una strada all’apparenza deserta. Non incontrano nessuno per molto tempo finché non incrociano una signora. Uno dei due individui si avvicina alla signora e le chiede delle indicazioni. In realtà, questa persona è un ladro e ha chiesto indicazioni alla signora soltanto per sfilarle il portafoglio dalla borsa. Ed è proprio ciò che succede.

Mentre l’ignara vittima del furto si impegna per indicare la strada migliore per arrivare in città, il suo carnefice le sfila il portafoglio, lo passa al suo complice e continua a fingere di seguire le indicazioni. Quando la vittima del furto, che non si è accorta di nulla, finisce di parlare, i due uomini ringraziano con finta educazione e si allontanano, riprendendo il loro cammino verso la prossima vittima.

I due ladri non sanno che, a distanza di pochi metri, due guardie hanno visto tutto, sin dal primo momento. I due gendarmi hanno assistito al furto, hanno notato la sottrazione del portafoglio e hanno visto i due uomini allontanarsi. Le due guardie non hanno inseguito i ladri e non hanno avvertito la signora derubata. Perché le due guardie non sono intervenute pur avendo assistito al furto? C’è un altro dettaglio che devi conoscere: le due guardie conoscono i ladri perché li hanno già visti all’opera in passato.

La soluzione del test

L’indovinello dei ladri e delle guardie che non intervengono ha mandato in tilt il web. Molte persone hanno provato a dare una risposta ma pochi hanno indovinato. Questo indovinello è un test di logica e ragionamento, da risolvere in pochi secondi. La soluzione è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto escludere i dettagli meno importanti e soffermarti sull’unico che potrebbe aiutarti a risolvere il mistero.

Se hai capito qual è questo dettaglio, non ci resta che farti i complimenti. Non è mai facile risolvere un test del genere. Se, al contrario, non hai ancora capito perché le due guardie non intervengono per fermare i ladri, tra poco scoprirai la verità. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica, si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: molte persone hanno pensato che le due guardie fossero complici dei ladri. Non è così. Li conoscevano perché li hanno visti all’opera, non perché li avessero già aiutati in precedenza. L’unica spiegazione plausibile è che la strada si trovi al confine tra due stati e che le guardie si trovassero dall’altra parte del confine al momento del furto. In questo caso, non avrebbero potuto effettuare alcun intervento in un paese straniero, non avendone il permesso.