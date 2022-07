Test: aiuta i due amici. Risolvi il mistero delle distanze

Questo è un test di logica e ragionamento. Dovrai fare particolare attenzione a tutti i dettagli e trovare una soluzione in pochi secondi

Due amici decidono di fare un esperimento. Sono molto appassionati di viaggi e di auto e quindi decidono di sperimentare un test che preveda uno spostamento in automobile. I due amici si chiamano Mario e Gianluca. Il primo ha una bellissima auto sportiva, in grado di raggiungere velocità altissime in pochi secondi; l’altro preferisce un comodo monovolume, anche perché deve trasportare tutta la sua famiglia, composta da sua moglie e quattro figli.

Mario, con la sua auto sportiva, parte da Madrid. Gianluca, con il suo monovolume e tutta la sua splendida e numerosa famiglia, parte da Roma. Entrambi vanno nella località di partenza dell’altro. Quindi, Mario partirà da Madrid in direzione Roma, Gianluca partirà dalla capitale italiana e viaggerà verso quella spagnola. Per rendere l’esperimento più interessante, i due decidono di inserire una piccola modifica al piano originale.

Mario partirà da Madrid due ore prima rispetto a quando Gianluca lascerà Roma. I due dovranno fare lo stesso percorso, solo che lo completeranno all’inverno. Quando i due amici si incontreranno lungo la strada, quale dei due sarà più vicino a Vienna? Adesso ragiona con calma e pensa a tutte le opzioni possibili. Hai soltanto un minuto per risolvere il test, pensi di farcela? Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Prima di passare alla soluzione è assolutamente necessario chiarire un concetto: questo test non ha alcuna validità scientifica. L’esperimento è soltanto un pretesto per regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori qualche attimo di svago, al riparo dal caldo e dalla routine quotidiana. Se hai trovato la soluzione, bisogna farti i complimenti perché non è mai semplice risolvere un test del genere.

Se, al contrario, non hai capito quali fossero i dettagli inseriti nel testo per aiutarti, non buttarti giù con il morale. È probabile che tu sia più bravo a risolvere altri tipi di test e non un test di logica e ragionamento. Tra poco scoprirai la risposta esatta, prima di farlo devi rispondere sinceramente a una domanda: hai sbirciato la soluzione o sei arrivato alla soluzione in meno di un minuto?

In entrambi i casi, apprezziamo il tuo impegno. Ecco la soluzione: se i due amici si incontrano, vuol dire che sono esattamente nello stesso punto. Questo significa che la distanza da Vienna sarà esattamente la stessa in quel preciso istante.