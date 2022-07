È morto Aldo Balocco: era davvero lui nello spot televisivo?

È morto Aldo Balocco, imprenditore e presidente della omonima azienda di dolciumi. Era davvero lui a girare gli spot televisivi?

Lo scorso 2 luglio, all’età di 91 anni, si è spento Aldo Balocco. Il nome della sua azienda è molto conosciuto in Italia perché si tratta di una delle principali aziende di produzione dolciaria della nostra nazione. La famiglia non ha comunicato la motivazione del decesso ma è facile ipotizzare che l’anziano imprenditore sia morto a causa di problemi legati alla sua importante età.

Chi non ha mai provato almeno una volta i suoi dolci, distribuiti in tutta Europa da diversi decenni ormai. Gli scaffali dei supermercati sono pieni di prodotti Balocco, tra i preferiti dai consumatori italiani. Nonostante il lutto che ha colpito l’azienda, nelle ultime ore c’è una grossa curiosità che sta coinvolgendo il web: era davvero lui a girare gli spot televisivi? La risposta ti sorprenderà sicuramente.

Aldo Balocco era il protagonista della pubblicità in televisione?

“Fate i buoni”. Era questo lo slogan che veniva ripetuto al termine dello spot televisivo di qualsiasi prodotto Balocco. Il personaggio che recitava il ruolo di Aldo Balocco gli assomigliava tantissimo, a tal punto da far credere a tutti che fosse davvero lui a girare le pubblicità. Come abbiamo già visto in occasione di altre curiosità, la verità non è mai così scontata. Il signor Balocco era interpretato da un noto attore italiano.

L’attore si chiamava Cosimo Cinieri, noto per aver interpretato moltissime produzioni cinematografiche e teatrali. Nonostante sul web non ci siano molte fotografie del vero signor Balocco, sembra che la somiglianza tra Cinieri e il proprietario dell’azienda fosse davvero molto evidente. L’attore pugliese è scomparso il 19 agosto 2019, un giorno prima del suo ottantunesimo compleanno. Anche questa è una coincidenza curiosa.

Quindi non era il presidente dell’azienda a girare gli spot dei biscotti o del famosissimo mandorlato, bensì un attore. Negli ultimi anni, Cosimo Cinieri è stato sostituito da un altro collega, l’attore piemontese Aldo Stella. L’azienda non ha ancora comunicato se in futuro saranno girati spot commemorativi in onore di Aldo Balocco. Una cosa è sicura, non era lui a girare gli spot pubblicitari.