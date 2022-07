“Le Selassiè tre miracolate senza talento”: Gabriele Parpiglia durissimo, web in rivolta

Le tre sorelle Selassié (Lulù, Clarissa e Jessica) sono state duramente attaccate da Gabriele Parpiglia, ma il web non ci sta.

Le tre sorelle Clarissa, Lulù e Jessica Selassié hanno preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini come vere e proprie sconosciute ma nel giro di qualche mese sono riuscite a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che a portarsi a casa il titolo di vincitrice è stata proprio la maggiore di loro.

Al di fuori della casa più spiata d’Italia il loro percorso nel mondo dello spettacolo continua a farsi strada ma in rete è arrivato il durissimo attacco di Gabriele Parpiglia in cui non si è di certo risparmiato. Tant’è che non è tardata ad arrivare la reazione degli utenti della rete che hanno trovato le sue parole pesanti ed offensive.

Gabriele Parpiglia stronca le sorelle Selassié: il web non ci sta

Gabriele Parpiglia ha definito le tre sorelle Selassié delle ragazze miracolate senza alcun talento e la vera svolta, secondo quanto scritto su Twitter da lui, sarebbe quella di cercarsi un lavoro.

“Miracolate senza alcun talento.“ ha esordito senza peli sulla lingua contro le Princess, dove tra l’altro Lulù ha svelato la verità sul suo nuovo fidanzato. “Trovarsi un lavoro dopo il reality sarebbe la vera svolta” ha poi concluso senza risparmiarsi e non è tardata ad arrivare poco dopo la reazione degli utenti della rete che non si sono risparmiati a loro volta nei suoi confronti, accusandolo di essere troppo duro nei loro confronti, ma la replica del giornalista anche in questo caso non è tardata ad arrivare.

“Verità” ha commentato, restando fisso nella sua opinione che è stata stroncata dai fedeli sostenitori delle Princess che invece non fanno altro che spronare le loro beniamina a realizzare il loro sogno. Tant’è che secondo recenti indiscrezioni Jessica, Lulù e Clarissa avrebbero registrato il loro primo singolo e sarebbero pronte a lanciarlo nel mercato musicale nostrano.

Gabriele Parpiglia ha stroncato le sorelle Selassié, ma il web ancora una volta è corso in loro difesa dai commenti negativi a cui purtroppo si sono abituati dopo la grande esposizione mediatica ricevuta grazie alla partecipazione del reality show di successo di canale 5.