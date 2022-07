Simona Ventura non si trattiene e apre il caso di Pandora: tutta la verità

By

Tutta la verità sul caso di Pandora: Simona Ventura non si trattiene

Simona Ventura è una showgirl, attrice e conduttrice televisiva. Come quasi tutti, è giunta voce anche a lei del caso di Pandora.

Tutti i settimanali di gossip parlano di questa notizia che sta molto incuriosendo. Di cosa stiamo parlando? Ma della separazione appena annunciata di Francesco Totti e Ilary Blasi.

E’ l’argomento di adesso e sia fan che personaggi famosi ci sono rimasti male, come la nostra Simona Ventura. Scopriamo insieme la sua verità

A febbraio esplose la notizia di una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Entrambi avevano negato ai tempi, ma nelle ultime settimane spunta l’annuncio della separazione all’Ansa.

Questa è una notizia che ha toccato molto una nota conduttrice, Simona Ventura. Anche lei ha vissuto un divorzio sotto il caos dei media con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Già alle prima voci di crisi, scrisse un messaggio di solidarietà per la coppia che Ilary Blasi non prese molto bene.

Ma partiamo dalla sua recente intervista al settimanale Chi, mentre la Blasi ricomincia così. La Ventura svela tutta la verità su quanto è accaduto.

“Ilary? Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco. La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli” confessa la donna.

Secondo la Ventura, la crisi è partita dagli impegni lavorativi: “Il lavoro a volte allontana, fisicamente e mentalmente. Quando sei all’apice della tua carriera vivi sotto pressione ed è difficile staccare, ritrovarsi”.

Ma torniamo a quando Simona scrisse un commento solidale per la coppia, mentre spuntano dei retroscena inediti sui due nomi del momento. La conduttrice ricevette un commento poco carino di Ilary che scrisse: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

La conduttrice è rimasta contenta dal comportamento di Totti e aggiunge: “Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione“.

Tutto bene quel che finisce bene, almeno per Simona Ventura. La conduttrice ha avuto la possibilità di raccontare la sua verità, ma questa volta come risponderà Ilary Blasi? Credo che abbia altro a cui pensare…