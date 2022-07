Dramma Sophie Codegoni in Spagna: assurdo quanto accaduto

Sophie Codegoni di tutto si sarebbe aspettata tranne che un finale del genere per la sua vacanza a Palma de Maiorca in compagnia del suo fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto durante la recente esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni, dopo aver trascorso sei mesi intesi nella casa del GF Vip, dove ha trovato l’amore al fianco di Alessandro Basciano, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in sua compagnia a Palma de Maiorca.

Una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, ma purtroppo c’è stato un risvolto inaspettato che mai si sarebbe aspettata di dover affrontare in questi giorni. Per fortuna al suo fianco c’era Alessandro che ha stupito tutti reagendo così di fronte alla brutta disavventura di Sophie Codegoni in vacanza.

Sophie Codegoni derubata in Spagna: Alessandro Basciano stupisce tutti così

Sophie Codegoni, che di recente aveva infiammato il web insieme al suo fidanzato, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Spagna.

Purtroppo però l’ex tronista è stata protagonista di una disavventura in quanto durante il corso della breve vacanza le hanno rubato un paio di scarpe. La Codegoni, infatti, sapendo di dover stare per un breve periodo aveva portato con sé soltanto un paio di scarpe con il tacco ed una da ginnastica. Quest’ultime le aveva portate con sé in piscina, lasciandole a bordo giusto il tempo per rilassarsi in acqua ma al suo ritorno non le ha più trovate.

Sophie si è ritrovata senza scarpe e il gesto di Alessandro Basciano ha emozionato tutti i loro fedeli sostenitori in quanto da lì a poco la coppia si è diretta verso un elegante ristorante e visto che a lei avevano rubato le scarpe, ha dovuto andarci scalza così lui ha fatto lo stesso per non farla sentire da sola o a disagio nei confronti degli altri ospiti della struttura.

Sophie Codegoni è stata derubata in vacanza, ma nonostante tutto i ladri non sono riusciti a rovinarle questo momento in quanto è riuscita a trovare il sorriso grazie al dolcissimo gesto del suo compagno che anche in questa circostanza è riuscita a farla sentire a suo agio.