Dalle televendite al GF Vip: arriva il colpo a sorpresa di Signorini?

Al GF Vip è pronto ad entrare il re delle televendite? Il diretto interessato ha rotto il silenzio, rivelando se ha accettato o meno l’offerta di Alfonso Signorini.

Il GF Vip, salvo cambi di programmi, dovrebbe approdare sul piccolo schermo degli italiani durante le prime settimane di settembre. Il cast di questa settima edizione non è ancora stato scelto e in rete non mancano numerose indiscrezioni su chi potrebbe abitare o meno la casa più spiata d’Italia.

Tra i vari nomi si è fatto subito notare quello di Giorgia Mastrota, il re delle televendite. Lui però non ama particolarmente il gossip e le indiscrezioni e così, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rotto il silenzio rivelando come stanno realmente le cose.

Giorgio Mastrota sarà nel cast del GF Vip oppure no? Vediamo che cosa ha dichiarato a tal proposito.

Giorgio Mastrota al GF Vip? Lui rompe il silenzio e svela come stanno le cose

Giorgio Mastrota è ovviamente a conoscenza dei rumors che lo vedrebbero far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, tra l’altro il conduttore prima del debutto ha preso parte ad un importante evento che lo ha segnato per sempre, e per questo motivo ha deciso di replicare e di svelare come stanno realmente le cose.

“Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno più” ha dichiarato, rivelando che prendere parte al reality show di canale 5 non fa assolutamente parte dei suoi piani. “Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…” ha proseguito più deciso che mai e continuare dritto per la sua strada.

“Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera” ha subito aggiunto a scanso di equivoci. “Questo lavoro mi permette di avere continuità” ha concluso, spegnendo le speranze del pubblico che speravano di poterlo rivedere di nuovo in tv. Magari in una veste del tutto inedita come può essere quella del Grande Fratello Vip.

Giorgio Mastrota non sarà al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini sarà costretto a cercare altri vipponi per queste settima ed attesa edizione.