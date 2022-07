Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l’hanno fatto davvero: gesto a sorpresa

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo averlo promesso l’hanno fatta davvero! Il gesto a sorpresa ha sorpreso tutti i loro fan.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dimostrato ai loro fedeli sostenitori di essere due persone di parole. Ebbene sì, qualche mese fa i due avevano fatto un appello in diretta su canale 5, facendo una proposta molto importante al padrino del loro amore: Alfonso Signorini.

Alfonso li ha fortemente voluti nella casa del Grande Fratello Vip e proprio durante il corso di quell’esperienza è nato l’amore tra loro due e con il passare del tempo hanno messo su una bellissima famiglia. I due, qualche tempo fa, erano tornati nella casa più spiata d’Italia in veste di ospiti ufficiali per parlare del loro amore chiedendo al conduttore di fare da padrino al battesimo del loro bambino.

Lui aveva subito accettato di buon grado, ma in molti hanno subito pensato che si trattasse di una trovata televisiva invece Clizia e Paolo sono stati di parola e durante il battesimo del loro piccolo Gabriele c’era proprio il conduttore a fare da padrino a questo lieto evento.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia mantengono la parola: Signorini padrino di Gabriele

Paolo e Clizia, dove potrebbe arrivare la proposta di matrimonio in diretta, hanno dunque mantenuto la parola data ed hanno invitato il conduttore a ricoprire il ruolo di padrino del loro piccolo Gabriele.

Alfonso Signorini ha accettato di buon grado la proposta di ricevuta e si è recato al lieto evento per diventare il padrino del piccolo. Chi dopo di tutto meglio di lui poteva ricoprire questo ruolo? Il conduttore gli ha permesso ai due di conoscersi e di far sbocciare l’amore. Senza il suo valido contribuito i due non si sarebbero mai incontrati e di conseguenza il piccolo non sarebbe mai nato.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno voluto Signorini per suggellare a pieno il loro amore ed ora sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita perché la famiglia si è allargata e il piccolo Gabriele è pronto a sconvolgere, in positivo si capisce, le loro esistenze come mai prima di questo momento.