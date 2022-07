“Finisce malissimo”: addio amarissimo per la coppia di Uomini e Donne

Per la coppia di Uomini e Donne la storia d’amore sembrerebbe essere finita malissimo dopo un intenso periodo di amore puro.

Dopo Uomini e Donne la coppia sembrava aver trovato un certo equilibrio ed insieme per diverso tempo si sono dimostrati essere più felici e innamorati che mai. Da qualche tempo a questa parte le cose però non andrebbero così bene come un tempo e tra i due ci sarebbe una crisi fortissima.

A lanciare l’indiscrezione in rete è stata Deianira Marzano che secondo diverse segnalazioni ricevute, ha rivelato che la coppia starebbe attraverso un periodo non proprio facile. Tant’è che lei ha deciso di tornare a Roma nella sua città e di non stare più con lui. Anche Amedeo Venza, altro esperto di gossip, ha rivelato di essere entrato in contatto con i diretti interessati e che questi gli avrebbero confermato che la loro storia d’amore non sta passando un momento felice.

Per Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo Uomini e Donne è davvero arrivata la fine?

Davide Donadei e Chiara Rabbi ai ferri corti: l’addio dopo Uomini e Donne

Davide Donadei e Chiara Rabbi almeno per il momento non hanno deciso di rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, ma hanno preferito viversi questo momento in maniera privata. L’ex tronista di Uomini e Donne, dove un altro suo collega ha ritrovato l’amore al fianco della storica ex velina mora di Striscia la Notizia, ha pubblicato un contenuto social che però lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Davide ha ripostato una breve clip di Francesco Sole in cui il creator afferma che non importa come sono finite le cose ma se almeno una volta durante quel periodo insieme ha pensato che potesse durare per sempre allora ne valeva la pena. Tra i due, però, è bene precisare come hanno rivelato i due esperti di gossip citati poco fa, non c’è stato alcun tradimento o terze persone che hanno contaminato il loro rapporto semplicemente non riescono più a trovare un punto di incontro.

Tra Davide e Chiara è finita malissimo oppure c’è ancora qualche possibilità che i due riescano a recuperare il loro rapporto?