Ex Uomini e Donne ritrova l’amore: è passione con l’ex velina

L’ex di Uomini e Donne sembrerebbe finalmente aver ritrovato l’amore. Con la storica velina mora di Striscia La Notizia è scoppiato l’amore!

L’ex protagonista di Uomini e Donne è ufficialmente single dal 2020, ma ora per lui sembrerebbe essere arrivata la svolta in quanto da qualche tempo a questa parte sono arrivate diverse segnalazioni che lo vedrebbero aver iniziato una relazione con l’ex velina mora di Striscia La Notizia.

I due, almeno per il momento, non hanno commentato il gossip che li riguarda, ma tante sono le segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano. Così come tante le foto che hanno scelto di scattarsi i due piccioncini insieme ai loro fedeli sostenitori quando hanno avuto l’occasione di poterli ammirare dal vivo.

Questa per Alessandro Zarino di Uomini e Donne è la volta buona che ha trovato la ragazza che fa al caso suo?

Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne ritrova l’amore con l’ex velina

Alessandro Zarino aveva partecipato due anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, dove aveva concluso il suo percorso non proprio nel migliore dei modi. Tant’è che aveva abbandonato il programma prima del previsto e aveva iniziato una relazione con Veronica Burchielli, che è sparita dai social per un motivo agghiacciante, mentre lei aveva da poco iniziato il ruolo di tronista.

Ora però Zarino sembrerebbe essere al settimo cielo al fianco di Shaila Gatta, storica velina mora di Striscia La Notizia ed ex volto di Amici di Maria De Filippi. I due, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sono stati più volti avvistati dai fan di Deianira Marzano che hanno prontamente provveduto a girarle il tutto.

Le neo coppia, se così possiamo definirla, non ha ancora commentato il gossip che li riguarda e non è detto che scelgano di farlo in futuro considerando che da sempre si sono dimostrati essere molto riservati. Anche lei, però, come lui, da qualche tempo a questa parte è tornata single in quanto ha annunciato la fine della relazione con l’imprenditore Leonardo Blanchard affermando che nel corso del tempo si accorti di avere due visioni di vita completamente diversi.

Tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta è dunque scoppiato l’amore? Non ci resta che incrociare le dita.