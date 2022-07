Test della maschera: scegline una e scopri quanto sei disposto a rischiare

Scegli una maschera e scopri quanto sei disposto a rischiare con questo semplice test

Tutti noi abbiamo delle teorie, idee e principi in cui crediamo fermamente ed è proprio per questi ideali che bisogna lottare.

In questo test delle maschere puoi scoprire quanto sei disposto a combattere per le tue idee. Sei capace nel difendere le tue opinioni, ragionamenti e valori o parli tanto, ma fai poco? Scopriamolo insieme

Test: scegli una maschera e scopri quanto sei disposto a rischiare

In questo test della maschera ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella che più ti piace e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri quanto sei disposto a lottare per i tuoi ideali

Iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Sei pronto a fare di tutto per difendere tutto ciò in cui credi. Se qualcuno prova a toccare una persona a te cara, ti si blocca la vena.

Perciò ti muovi ascoltando il tuoi istinto e agisci di impulso di fronte ad una situazione di pericolo.

Cerca di ricordati che talvolta il tuoi giudizio potrebbe essere sbagliato. Impara anche a riflettere prima di agire.

2) Due

La tua mente guida la tua vita. Prima di iniziare a muoverti, valuti tutte le possibilità analizzando i pro e i contro di tutte le situazioni.

Solo dopo aver riflettuto abbastanza, prendi una decisione.

Diciamo che lotti per ciò in cui credi, ma solo se ne vale veramente la pena.

3) Tre

Tu temi il giudizio della gente e per questo preferisci che gli altri si espongano al posto tuo.

Hai sicuramente dei sani principi e valori, ma non riesci a difenderti in pubblico.

Il tuo passato ti ha fatto del male e ti ha reso molto insicuro. E’ come se ci fosse qualcosa che ti blocca.

Trova la forza e il coraggio di aprire bocca e lascia stare il pensiero altrui.

4) Quattro

Tu odi prenderti dei rischi, affrontare dei cambiamenti e scegliere. Non pensi di essere abbastanza persuasivo quando esponi le tue idee e preferisci che ci sia qualcuno che faccia da mediatore.

Questo però va sia a tuo pro che contro: a furia di lasciar parlare gli altri finirai per farti influenzare.

None

5) Cinque

Tu hai molte domande e poche risposte. Anche se qualcuno va contro i tuoi ideali, hai difficoltà nel difenderti e mantenere il sangue freddo.

Parti analizzando tutto ciò che ti circonda e provi a trovare una giustificazione al pensiero altrui. Gli altri, per te, non sbagliano mai.

Trova la forza di difendere i tuoi pensieri! Un tuo giudizio vale quanto quello di una qualsiasi altra persona.

6) Sei

Il tuo istinto dorme da tempo e lotti per le tue idee solo se è strettamente necessario. Ti piace rimanere nell’ombra e odi discutere.

Apri la tua bocca e mente solo se ne vale veramente la pena. Quando fai questo, gli altri devono iniziare a tremare, perché ci metterai tanta convinzione e coraggio.