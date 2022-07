Test: scegli un letto e scopri come ti comporti in amore

Scegli un letto e scopri come sei in amore con questo semplice test

Le nostre scelte non sono mai date dal caso. Anche se chiediamo consiglio di fronte ad un dubbio, sappiamo che pendiamo verso una certa decisione. Stiamo solo cercando che qualcuno ci dia ancora più sicurezza nelle nostre scelte.

Oggi ti proponiamo il test del letto per scoprire una cosa veramente rilevante. Si tratta di prendere una semplice decisione, ma per capire finalmente come sei in amore.

Ti sto incuriosendo? Allora andiamo a leggere le varie possibilità

Test del letto: scegline uno e scopri come sei in amore

In questo test del letto ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri quindi come sei in amore, ma prova anche il test della rosa.

Iniziamo a conoscerci!

1) Mistero

Diciamo che te in amore non ti accontenti mai. Sei continuamente insoddisfatto a causa della noia. Quando il nuovo partner inizia a far parte della routine, vuoi scappare a gambe levate.

Sei alla costante ricerca della sorpresa, delle farfalle nello stomaco e non ti vuoi fermare finché non trovi la persona giusta. Hai voglia di sentirti vivo.

2) Impulsivo

Quando sei “a caccia” o anche felicemente fidanzato, ti lasci guidare dal tuo istinto. Hai voglia di buttarti in nuove avventure e sentire quel mix di adrenalina e paura dentro di te.

Diciamo che non sempre sei stato fedele per il tuo essere così impulsivo. Sei giovane e hai voglia di cascare in tentazione. Il tuo pregio è che sei sempre chiaro con il tuo partner che può quindi decidere se continuare a frequentarti o meno.

Punti ad un compagno che ti sappia coinvolgere in modo passionale, ma anche mentale.

3) Razionalità

La razionalità guida la tua vita e mantiene il controllo anche in amore. Analizzi tutto ciò che ti circonda e provi ad immaginarti a cosa pensa il tuo partner quando sei in sua compagnia.

Pensi tanto, studi tutte le persone, fai anche un po’ di stalking leggero sui social, ma ricordati di mostrarti anche un po’ più dolce e meno robot.

4) Paura

Hai perso la fiducia nell’amore. L’avevi qualche hanno fa, ma ti hanno fatto del male. Per questo hai paura di incontrare nuove persone che ti possano coinvolgere e poi far soffrire.

Anche se inizi una nuova frequentazione e sei anche a tuo agio, non riesci ad essere te stesso. Prova a rifidarti e lasciati conoscere piano piano. Inizia dalle cose più superficiali e con il tempo riuscirai ad aprirti totalmente.

5) Futuro

Sei pronto per incontrare la tua anima gemella. Non vuoi più divertirti e avere relazioni frivole, sei pronto per trovare la tua stabilità.

Credi nell’amore e nella fedeltà a lungo termine. Vuoi costruire una storia seria e vera, ma prova anche il test della macchia.

Vuoi una persona al tuo fianco che abbia gli stessi tuoi pensieri e che si senta sicura. Sei pronto a fare di tutto per lei e a ricevere lo stesso trattamento dall’altra. Non vuoi più stare da solo.

6) Cuore

Sei una persona molto emotiva in amore. Tu metti il cuore in tutte le tue scelte, soprattutto se queste riguardano i sentimenti.

Ami aiutare il tuo partner e farlo sentire al sicuro. Cerca però di prendere il tutto un po’ meno seriamente e vedi anche il lato frivolo della vita. Va bene trovare la propria metà della mela, ma ci vuole anche del divertimento