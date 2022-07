“Ora faccio la badante”: vita stravolta per l’ex Non è la Rai

Il mondo dello spettacolo è unico, ma non tutti sono destinati a farne parte per sempre. L’ex Rai ha stravolto la sua vita, ecco come ha cambiato lavoro.

Cantare e ballare davanti una videocamera è il sogno di molti giovani aspiranti artisti, ma non è tutto rose e fiori. Impegnarsi a fare tanti sacrifici è solo una parte della storia, perché le conseguenze del duro lavoro non sono sempre successo e fama, a volte si vive come delle meteore. L’ex volto della Rai ne è un esempio, ed è lei stessa che racconta com’è passata dall’essere una performer allo svolgere una mansione comune.

Basta citare nomi come quello di Ambra Angiolini oppure anche quello di Miriana Trevisan per far riferimento al celebre show made in Italy. Il programma di Non è la Rai ha lanciato tanti volti che hanno fatto carriera, mentre altri sono rimasti sui loro passi.

La protagonista di oggi ha affrontato tante difficoltà, ma anche umiliazioni che l’hanno fatta crescere, e le hanno fatto comprendere che è dalle piccole cose che si trova la serenità.

Ex Rai confessione senza filtri e censure

Con il passare degli anni la figura delle vallette ha ottenuto sempre più importanza, perché c’è stata chi da un ruolo marginale ha poi condotto Sanremo in un’annata molto fortunata, e non è l’unica. Dall’altra parte, c’è però chi non è riuscito a continuare a vivere di arte e spettacolo. Allora si è reiventata, proprio come la protagonista della notizia del giorno.

Abbiamo citato la serenità perché solo una volta che si diventa adulti si comprende che il sentimento al quale si aspira maggiormente è proprio questo, più della felicità. Ilaria Galassi sa bene quanto le è costata la pandemia, ha perso lavoro e speranze.

Infatti, stiamo parlando di un ex volto Rai che ha iniziato la sua carriera in tv, ma che poi non ha portato avanti. Ha lavorato per lungo tempo nel negozio di parrucchieri del marito. Si occupava della ragioneria, fino a quando il coronavirus non ha imposto restrizioni e cambiamenti nello stile di vita.

Così, non sapeva più cosa fare. Almeno finché non ha incontrato Ausilia, un’anziana di 90 anni. Come si sono conosciute? Reduce da un periodo triste dovuto alla pandemia, l’ex valletta Rai racconta alla Redazione di Fanpage che ha iniziato a lavorare come badante non per soldi, ma per reinventarsi.

Non ha fatto volontariato, perché comunque ha percepito qualcosa dall’anziana. Ma ciò che più ha guadagnato è stato un percorso di crescita personale che l’ha segnata per sempre. Ausilia è stata la sua “terapista” afferma la stessa Ilaria.

Perché anche quando le andava male un provino, come quello de L’Isola dei Famosi, la donna le è stata accanto con parole dolci ma vere: “Continua a insistere, a fare provini e vedrai che qualcosa succederà.”

Le è stato detto che “non è capace di vendersi” e che per questa ragione probabilmente non ha continuato a fare televisione. Pamela Petrarolo una sua collega della Rai, invece è riuscita ad entrare nel cast del reality.

Non è l’unica che ha cambiato vita, anche una sua celebre collega ha stravolto la sua esistenza cambiando lavoro. Del resto è imprevedibile quello che il destino ha in serbo per ognuno. Bisogna sapersi reinventare con lo stesso sorriso e coraggio di non mollare mai.