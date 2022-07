Maneskin, emozione sul palco: la proposta di matrimonio commuove

Grandi emozioni sul palco dei Maneskin durante il concerto a Istanbul: la proposta di matrimonio commuove Damiano, Ethan, Victoria e Thomas.

Serata di grandi emozioni in quel di Istanbul per i Maneskin che, dopo aver fatto scatenare il pubblico con le loro canzoni e la loro energie, sono stati i testimoni di un momento davvero speciale che ha emozionato Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis.

Chi pensava che le proposte di matrimonio possano essere fatte solo durante i concerti di cantanti romantici (tra giugno e luglio ci sono state tante proposte di nozze ai concerti di Ultimo e Cesare Cremonini ndr), si sbagliava. Anche ad un concerto rock come quello cui danno vita i Maneskin, ci possono essere dei momenti davvero romantici ed è quello che è accaduto ieri durante il concerto che la band romana ha tenuto in Turchia.

Proposta di matrimonio al concerto dei Maneskin: la reazione di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

Non solo canzoni rock sul palco dei Maneskin come Zitti e buoni, ma anche canzoni più introspettive come Coraline e Le parole lontane. Brani tra i più belli scritti dai Maneskin e che hanno ispirato anche un momento romantico. Accolti da un pubblico energico che conosceva ogni parola delle canzoni in quel di Istanbul dove Victoria e Damiano hanno conquistato tutti con un gesto, i Maneskin sono stati i testimoni di un momento d’amore importante.

Durante il concerto, due fan della band romana, reduce dal grande concerto del Circo Massimo a Roma dove un abbraccio di Victoria e Damiano ha emozionato tutti, sono saliti sul palco coinvolgendo tutti in un momento intimo e privato. Sotto lo sguardo curioso del pubblico, ma anche di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, lui ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Una proposta di matrimonio unica e particolare che si è conclusa con un sì sotto lo sguardo divertito della band romana che ha gioito con la coppia e con tutto il pubblico. Il momento è stato immortalato dai fan presenti al concerto e in poco tempo è diventato virale.

Sul palco, dunque, i due fidanzati si sono promessi amore eterno e Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno gioito con loro prima di riprendere a suonare e cantare facendo nuovamente scatenare tutti i fan.