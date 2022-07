Ti piacciono i funghi? Uno solo è diverso da tutti: trova il fungo!

Non perdere la sfida del giorno, è unica: trova il fungo diverso! Ce ne sono così tanti che sembra impossibile, ma fidati che è proprio lì davanti ai tuoi occhi.

Nei test visivi l’attenzione è una delle armi vincenti. Questa capacità se viene attivata e stimolata frequentemente con allenamenti mentali, maggiori sono le possibilità future di risoluzione rapida di un rompicapo. Testare le propria abilità e mettersi in gioco è divertente e produttivo, perché non farlo? Prova con il test del giorno. Ci sono tanti funghetti, ma solo uno è quello unico! Trova il fungo diverso, e avrai vinto la sfida. Alla fine dell’articolo troverai la soluzione con la spiegazione.

Appunto, è palese che in questo insieme di funghi è difficilissimo trovare quello diverso, ma quello che è certo è che c’è. Abbiamo accuratamente testato l’enigma del giorno, e possiamo confermare che non ci sono tranelli.

Vuoi un suggerimento? Sfrutta la categorizzazione mentale. Si tratta di una sorta di visualizzazione che ti permette di suddividere per colore, dimensione e forma gli amichetti qui rappresentati.

Ovviamente, in un test difficile come questo il tempo è denaro, non avrai lo scadere del minuto, ma se sarai veloce nel trovarlo significa che ti stai duramente allenando per diventare un abile solutore. Se scorri l’articolo troverai la soluzione con qualche altro trucchetto.

Trova il fungo: la soluzione è proprio lì, sotto i tuoi occhi!

I test di visualizzazione sono i più amati, infatti te ne consigliamo un altro davvero folle: risolvi l’enigma della patata, dovrai trovarla in mezzo ai criceti! Appunto, essendo degli amanti del genere, abbiamo rompicapo di tutte le tipologie, provali e testa le tue capacità. Al momento, ti offriamo la soluzione di quello del giorno, non te la aspetterai.

Ebbene sì, quel cerchietto rosso risolve qualsiasi tarlo mentale: il fungo diverso è quello dalla forma allungata, con la cupola azzurrina e le macchie arancioni! Nessun altro fungo ha quelle stesse sembianze, proprio per questo è unico.

Appunto, il suggerimento che ti abbiamo dato pocanzi è l’ideale nella risoluzione di enigmi nei quali non c’è un tempo prestabilito. In questo caso, avresti potuto esercitare al meglio le tue capacità, rendendo il pensiero flessibile e svelto.

La rapidità è una competenza che si acquisisce con il tempo, ma vedrai che più ti allenerai, maggiori saranno le possibilità di riuscita.

Mentre se ti piace sforzare le meningi sei nel posto giusto, ti consigliamo un indovinello di logica difficilissimo da risolvere in un minuto, che aspetti? Non perdere mai nessuna sfida, ogni lasciata è persa! Nel frattempo, ci mettiamo all’opera per garantirti il massimo divertimento possibile con la prossima sfida da sottoporti.