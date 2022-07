“Non mi hanno presa”: le lacrime e il dramma dell’ex vippona

Le lacrime e il dramma dell’ex vippona: “Non mi hanno presa“

Il Grande Fratello Vip, come è noto a tutti, è un ottimo trampolino di lancio. Permette a persone già famose di farsi un nome all’interno del mondo dello spettacolo o anche di ritornare sulla cresta dell’onda. Il reality show ti espone 24 ore su 24 per mesi ed è seguito da milioni di telespettatori.

E’ proprio per questo motivo che un’ex vippone pensava che ce l’avrebbe fatta. Ma il dramma continua e la donna rivela: “Non mi hanno presa“. Vediamo insieme di chi si tratta e per quale programma ha fatto il provino

Le lacrime e il dramma di Patrizia Pellegrino, ex vippona del GF Vip: “Non mi hanno presa“

Patrizia Pellegrino ha provato per il terzo anno di fila ad entrare nel cast di Tale e Quale Show. Questa è una competizione tra vip in cui loro si trasformano in icone musicali e si esibiscono di fronte alla giuria. I volti famosi sono seguiti da dei coach che li aiuteranno nel canto, nel ballo e nella recitazione.

La Pellegrino, ex concorrente del GF Vip 6 e attrice, sta affrontando il dramma. Anche quest’anno Carlo Conti non l’ha scelta nel cast e Patrizia è delusissima, mentre Alfonso Signorini svela i grandi assenti della prossima edizione.

L’ex vippona quest’anno aveva tante possibilità, ma arriva il suo responso su Instagram: “No purtroppo non mi hanno presa nemmeno questa volta. Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi“.

La Pellegrino è molto amareggiata e viene invitata dal magazine Diva e Donna. La donna ha pianto dopo aver ricevuto l’ennesimo no dal presentatore.

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente” commenta Patrizia e continua: “Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta“.

Patrizia non se lo riesce a spiegare, ma non ha comunque perso le speranze, mentre un futuro concorrente perde il posto per uno spoiler.

“Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta” confessa l’ex vippona che conclude: “Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Patrizia Pellegrino ci ha provato e ci riproverà ancora. Ha un sogno nel cuore: partecipare a Tale e Quale Show e finché non ci riuscirà, si impegnerà al massimo per entrare nel cast. La vippona è amareggiata dopo il dramma, ma non si abbatte