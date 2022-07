Noemi è irresistibile: spettacolo da urlo al mare

Noemi sta divenendo ogni anno sempre più famosa. Con i suoi iconici capelli rossi e gli occhi azzurri, la incontriamo per la prima volta nella seconda edizione di XFactor nel 2009. Non vince il talent show, ma risulta la canta di maggiore successo firmando un contratto con Sony Music.

La ragazza è cambiata molto negli anni sia nello stile musicale che nel fisico facendo parlare i suoi seguaci e non. Ma ecco che appare irresistibile al mare sul suo profilo Instagram

Noemi è irresistibile: spettacolo da urlo al mare

Noemi adesso si trova in vacanza. Anche quest’estate ha composto una canzone in compagnia di Carl Brave.

Il nuovo pezzo si chiama Hula Hoop e sta andando alla grande su Spotify. Proprio in un momento di relax sulla spiaggia, Noemi rivela una notizia importante.

Approfitta del sole e pubblica un selfie sul suo profilo Instagram, dopo aver spiegato il perché del divorzio.. E’ lei con gli occhiali da sole, su uno sfondo di infinito mare.

E’ proprio su quest’ultimo che Noemi si sofferma nella didascalia: “La spiaggia di notte sembra il pianeta rosso

rosso, rosso, mare mosso…“.

La cantante rivela ai suoi fan che è appena uscito il video ufficiale del suo tormentone estivo.

Ma come ci si può soffermare sul mare quando in primo paino c’è la bellissima Noemi? Tantissimi i commenti che la adulano: c’è chi le scrive “Rosso come rosso Noemi“, chi non vede l’ora di vedere il video e chi si sente svenire solo al sentire la notizia.

La pandemia mondiale ha segnato un punto di svolta nella vita di Noemi. Infatti, dopo il primo anno di quarantena, la cantante si è mostrata al Festival di Sanremo con un fisico più tonico e longilineo.

Ha capito che aveva voglia di cambiare, che non si riconosceva più nella sua musica e nemmeno nell’aspetto, me se non te la ricordi, guarda qui. Per questo si è messa alla prova con nuovi stili e con l’amarsi di più.

Ecco che adesso è irresistibile e si piace da impazzire. E’ felice, contenta e innamorata della vita. Nonostante alcuni non abbiano apprezzato il suo cambiamento, la sua voce è rimasta la stessa ed è questo l’importante