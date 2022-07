Damiano David e Victoria De Angelis a Istanbul conquistano tutti così

Damiano David e Victoria De Angelis, a Istanbul per il concerto dei Maneskin, fanno breccia nel cuore di tutti con un gesto.

Tutti pazzi per i Maneskin anche ad Istanbul dove la band si è esibita oggi dando spettacolo sul palco e trascinando tutto il pubblico con i loro grandi successi come Zitti e buoni, In nome del padre, Mammamia e Beggin. Prima di salire sul palco, però, come accade in ogni tappa europea ed extraeuropea, i Maneskin hanno rilasciato alcune interviste.

Sui social, alcuni stralci stanno già circolando e, un filmato in particolare, ha conquistato tutti per il gesto di Damiano David e Victoria De Angelis che, come accade nella maggior parte delle interviste, sono vicini.

Damiano David e Victoria De Angelis: in Turchia fanno impazzire tutti

I Maneskin sono amatissimi in tutto il mondo non solo per l’indiscutibile talento che gli ha permesso di conquistare le vette di tutte le classifiche mondiali, ma perchè sono anche giovani, belli e molto amici. L’amicizia che, quando erano adolescenti li ha spinti a formare la band credendo di poter trasformare il loro sogno in realtà, cose che poi è accaduta realmente, è diventata sempre più forte anno dopo anno. Suonando insieme, girando il mondo insieme e trascorrendo la maggior parte del tempo insieme, comprese le vacanze come hanno fatto Victoria, Ethan e Thomas che si sono concessi qualche giorno di relax ad Ibiza, l’amicizia, ma anche il feeling e la complicità sono cresciuti.

Tra i quattro, in particolare, c’è una grande complicità e un affetto fraterno tra Damiano e Victoria che fanno impazzire puntualmente i fan ogni volta che sono insieme. Sono tanti, infatti, i fan che sognano di poter avere un’amicizia come loro. Sia sul palco che fuori dal palco, infatti, Damiano e Victoria sono in simbiosi e l’hanno dimostrato anche a Istanbul nel corso di un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@maneskinofficialfanclubx2)

E’ bastato il video che vedete qui in alto in cui entrambi sfoggiano un sorriso complice mentre Ethan risponde alle domande dell’intervistatore che per scatenare i fan, curiosi di scoprire il motivo del sorriso della bassista e del frontman dei Maneskin. L’attesa, ora, è per la pubblicazione dell’intera intervista.