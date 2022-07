Cicogna al Grande Fratello Vip: l’ex vippona mamma per la prima volta

Nuova cicogna in arrivo per il Grande Fratello Vip. Una ex concorrente sta per diventare mamma per la prima volta. Ecco di chi si tratta

La ex vippona ha annunciato sui suoi profili social la gravidanza. E’ in dolce attesa del primo figlio insieme al calciatore Luca Teti.

Stiamo parlando di Selvaggia Roma. La ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island con cui partecipò con il fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo oggi è incinta.

La notizia è stata resa nota da lei stessa direttamente dai suoi profili social e da quelli del suo compagno, il calciatore del Pomezia Luca Teti con cui ha dato l’annuncio sui rispettivi profili Instagram. Si tratta del primogenito della coppia. Vediamo insieme le loro dichiarazioni al riguardo.

Selvaggia Roma incinta del primo figlio: la notizia

Si tratta di una notizia fresca di rivelazione. Lo scorso 20 luglio la donna ha annunciato di essere in dolce attesa pubblicando un video che immortala il momento dell’esecuzione dell’ecografia.

Grandi emozioni per la coppia formata da Selvaggia Roma e Luca Teti. In attesa del primo figlio.

Selvaggia ha pubblicato sui suoi profili social un video che racconta i momenti di lacrime e gioia dell’ecografia. Nel video infatti, si vedono le lacrime che scorrevano dal suo viso e le mani che si intrecciavano a quelle del fidanzato. Si tratta di un video intenso ed estremamente emotional che racconta uno dei momenti più belli nella vita di una coppia.

A corollario del video, la Roma ha scritto una dedica romantica per l’arrivo del primo figlio:

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te “, ha esordito parlando del suo compagno. E poi ha aggiunto: “Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita.”

“Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere, dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.