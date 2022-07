Uomini e Donne, la scomparsa che ha sconvolto tutti: fan sotto choc

Uno dei volti più amati di Uomini e donne ha deciso di dire addio ai social e la motivazione che sta trapelando ha scioccato i fan.

A settembre, Uomini e Donne tornerà in onda con un’edizione tutta nuova. Maria De Filippi accoglierà in studio nuovi tronisti, dame e cavalieri che cercano l’amore. Da anni, il dating show di canale 5 è leader nella fascia pomeridiana incollando milioni di telespettatori ai teleschermi che si appassionano alle vicende sentimentali dei protagonisti. Sono tanti i personaggi che, nel corso delle varie stagioni, hanno trovato l’amore, ma anche la popolarità nel programma di Maria De Filippi.

Popolarità che a tanti ha permesso di trasformare quella che era una passione in un vero e proprio lavoro diventando veri influencer. In queste ore, però, a catturare l’attenzione dei fan di Uomini e Donne è un’ex tronista che, pur essendo molto seguita, ha deciso di lasciare i social network e il motivo fa davvero rabbia.

Uomini e Donne: ex tronista lascia i social, quello che non dovrebbe mai accadere

Una delle ultime troniste che ha partecipato a Uomini e Donne dopo esserne stata anche corteggiatrice è Veronica Burchielli. Dopo aver corteggiato Alessandro Zarino, Veronica era diventata tronista. La sua presenza sul trono aveva spinto proprio Zarino a corteggiarla. I due avevano così lasciato insieme il programma vivendo una storia durata qualche mese. La Burchielli, bellissima, schietta e sincera, aveva cominciato ad utilizzare i social per raccontarsi.

Tuttavia, da quattro mesi, Veronica non pubblica più niente su Instagram. L’ultimo post risale allo scorso 29 marzo ed è quello che vedete qui in basso.

“Un tailleur, dice ‘sono una professionista, ma pur sempre donna’. C’è qualcosa nelle donne col tailleur che mi fa impazzire. Non lo so. È come se fossero confezionate in un bel pacchettino e aspettassero solo qualcuno che lo scarti e ne liberi il contenuto. Per voi questo completo è troppo serio?”, scriveva Veronica.

Come mai, dunque, Veronica ha deciso di allontanarsi dai social? A svelare il motivo è il portal Very Inutil People che ha contattato una fonte la quale ha dichiarato:

“Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”, si legge in esclusiva Very Inutil People

I fan e noi tutti ci auguriamo che Veronica torni presto sui social e che non si verifichino più episodi come body shaming e cyberbullismo.