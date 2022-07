Lulù Selassiè e il dettaglio romantico: il ritorno di Manuel scatena il web

By

Manuel Bortuzzo torna nella vita di Lulù Selassiè? Un dettaglio romantico svelano inavvertitamente sui social scatena il web.

Non è passato inosservato un dettaglio romantico mostrato involontariamente da Lulù Selassiè in un video pubblicato su Instagram. Senza filtri anche quando si mostra sui social, Lulù non si è resa conto, mentre qualcuno le faceva un video, di aver mostrato un dettaglio che ha letteralmente fatto impazzire i fan più romantici della principessa.

Un dettaglio legato a Manuel Bortuzzo con cui la storia è ormai finita da tre mesi. Eppure, i due continuano a far sognare i fan ed è bastato un piccolo particolare per scatenare opinioni e commenti sul web. Un dettaglio che, tuttavia, conferma il grande amore che Lulù ha sempre provato per Manuel sin dalle prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Lulù Selassiè: una foto con Manuel scatena i fan

Nonostante siano passati tre mesi dalla fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè non ha mai nascosto i propri sentimenti ammettendo apertamente di essere ancora innamorata. Dopo aver partecipato al concerto di Ultimo al Circo Massimo a cui era anche presente Manuel, Lulù, sui social, si è lasciata andare ad un gesto importante scrivendo un messaggio da pelle d’oca che ha emozionato tutti i fan dell’ormai ex coppia che al Grande Fratello Vip ha fatto sognare tutti.

Lulù, dunque, è ancora innamorata di Manuel? Dai gesti e dalle poche parole pronunciate sulla fine di un amore in cui ha creduto sin dalle prime settimane, sembrerebbe proprio di sì. I fan più romantici della principessa, in particolare, non hanno dubbi che sia così. A convincerli è stata una fotografia apparsa sul cellulare di Lulù mentre qualcuno le faceva un video che è poi finito sui social.

Nel blocco schermo del cellulare di Lulù è apparsa una foto con Manuel. Precisamente si tratta della foto di un bacio che Manuel e Lulù si erano scambiati durante lo shooting per l’intervista di coppia rilasciata al settimanale Chi poche settimane prima che il nuotatore annunciasse la fine della loro storia d’amore. La foto, in particolare, è tratta da un video che era stato pubblicato dalla pagina Instagram di Chi e che aveva conquistato tutti i fan dell’ex coppia.