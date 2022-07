Scegli un mandala e scopri la tua forza nascosta con questo semplice test

I mandala, nella religione buddista e induista, sono la raffigurazione simbolica del cosmo. Rappresenta quindi l’universo nella sua immensità.

Proprio grazie al test del mandala puoi scoprire quale è il tuo punto di forza. Sicuramente conoscerai i tuoi pregi e difetti, ma hai capito in cosa vali veramente?

Ti basterà fare una semplice scelta e quindi valutiamo le varie possibilità

Test del mandala: dimmi quale preferisci e scopri la tua forza nascosta

In questo test del mandala ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri quindi quale è la tua forza nascosta.

Prova anche il test della macchia, ma prima conosciamoci a fondo!

1) Uno

Tu sei una persona molto intuitiva. Hai proprio un sesto senso che ti guida nelle tue scelte di tutti i giorni, ma anche nella vita.

La tua intuizione è guidata dall’istinto di cui ti fidi ciecamente.

Anche se hai paura, segui sempre quello che ti dice la pancia e buttati.

2) Due

La tua arma vincente è il fatto che sei sempre ispirato. Tu vedi la tua vita come un cinema, con le luci giuste, le riprese ad effetto e le canzoni di sottofondo.

Tutto è magia intorno a te e questo è dato dal fatto che sei molto creativo e anche tanto curioso.

3) Tre

Sei assolutamente molto tenace. Non ti arrendi di fronte alle avversità e come un toro, vedi rosso quando hai un nuovo obbiettivo.

Mantieni il sangue freddo davanti agli ostacoli e non temi nessuno.

Oltre a ciò, sei anche una persona testarda.

4) Quattro

La tua forza nascosta è e sarà sempre l’amore. Tu hai un cuore veramente buono e fai di tutto per aiutare gli altri. Un loro sorriso ti riempie l’anima.

Talvolta credi che questo ti renda debole all’occhio altrui, ma è senza di te che gli altri vacillerebbero.

5) Cinque

Sei una persona molto intelligente. Sai che ti puoi fidare ciecamente della tua razionalità. Puoi risolvere problemi, viaggiare nel tuo mondo fantastico e trovare delle risposte.

Come un detective, hai occhio per i dettagli che solitamente sfuggono agli altri.

Prova anche il test del barattolo per scoprire in quale fase della tua vita sei.

6) Sei

La tua forza nascosta è che hai una mente sana. Anche quando sei in un momento stressante, il tuo pensiero lucido ti aiuta sempre.

Sai come rimanere distaccato dalle cose e dalle persone, soprattutto per quello che riguarda la paura e l’ansia.

Diciamo che l’empatia non è una tua dote, ma va benissimo così