Ilary Blasi: dopo l’addio a Totti, spunta Silvia Toffanin

Niente sarà più come prima per Ilary Blasi, ed i fan si stanno accettando le novità che riguardano la conduttrice più amata. L’ultima rivoluziona tutto.

In merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti se ne stanno dicendo di ogni. Sia sulle questioni del momento che di avvenimenti inerenti il passato, i fatti più recenti che li riguardano fanno luce sul tipo di rapporto che hanno consolidato nei vent’anni di matrimonio, ma non solo. C’è qualcosa nelle loro vite che sta saltando fuori, e noi non possiamo non rivelarvi quanto accaduto. Cosa c’entra Silvia Toffanin?

Innanzitutto, è bene precisare che le due in foto, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche di lunga data. Forse sono gli stessi gli anni di matrimonio con Totti e di amicizia con quest’ultima, circa una ventina.

Infatti, le due si sono conosciute ai tempi di Passaparola, facevano le letterine, e da allora la loro amicizia è proseguita senza alcuna interruzione. Complice uno stile di vita simile, ma anche un affetto sincero.

La vita della Blasi sta cambiando, e dietro alcune rivoluzioni sembra proprio esserci l’amica fidata.

Ilary Blasi e il cambiamento rivoluzionario

Per capire qualcosa di più in merito a questa situazione, bisogna prima evidenziare che i membri dell’ex coppia, Ilary Blasi e Francesco Totti stanno conducendo una vita totalmente separata. La conduttrice è stata beccata in maniera inaspettata durante le vacanze, facendo subito allarmare i fan e trarre delle conclusioni che nessuno avrebbe mai voluto accettare. Ad oggi, ecco che spunta l’ennesima novità.

Parlare dell’amica di vecchia data, Silvia Toffanin, non è così sbagliato, ma non lo è neanche l’includere i suoi figli. La conduttrice è da sempre stata ricollegata alla mitica squadra dell’ex marito, la Roma, nonostante lei sia laziale.

La coppia è quindi un simbolo della città, ma adesso anche questo dettaglio verrà meno. Ilary bazzica spesso nelle zone di Cologno Monzese, poiché non solo lì ci sono gli studi della Mediaset, ma anche una persona a lei molto cara, appunto l’amica in questione.

La Toffanin vive proprio in quelle zone. Così, salta fuori l’indiscrezione che sta facendo rimanere tutti con il fiato sospeso, questa riguarda un trasferimento della famiglia nella nuova città!

La presentatrice del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi potrebbe rivoluzionare tutto iniziando proprio da questo importante cambiamento. Per i figli non sarà facile, anche perché il papà è un romano doc, e lo stesso Cristian gioca nella Roma.

Già in un altro caso un caro amico della coppia ha rivelato dettagli importanti, in questo la Toffanin è un tassello importante, ma dalle sue labbra non è trapelato nulla. Infatti, nonostante sapesse tutto e fosse vicinissima all’amica, le è rimasta accanto in maniera fedele senza condividere con nessuno le informazioni recepite.