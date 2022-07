Altro Che Dio ci aiuti! Francesca Chillemi innamorata di Viola!

Francesca Chilemi sembrerebbe essersi lasciata alle spalle Che Dio ci aiuti, ora nei suoi pensieri c’è soltanto lei: Viola!

Francesca Chilemi ne ha fatta di strada da quando da giovanissima conquistò il paese intero diventando la più bella d’Italia. Oggi, infatti, è un’attrice affermata che riuscita a dare vita a personaggi molto amati.

Basti pensare che da anni partecipa attivamente alla realizzazione di Che Dio ci aiuti, uno delle fiction di maggior successo di Rai 1, ma ora questo capitolo sembrerebbe appartenere al suo passato professionale in quanto almeno per il momento sembrerebbe avere occhi soltanto per una persona sola: Viola.

Francesca Chilemi è innamorata di Viola e siamo sicuri che il pubblico del piccolo schermo imparerà ad amarla proprio come sta facendo lei.

Francesca Chilemi dopo Che Dio ci aiuti pensa soltanto a Viola!

Francesca Chilemi dopo aver terminato le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, dove un inatteso ritorno è pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo degli italiani, è pronta a lasciarsi quest’esperienza alle spalle in quanto a catturare la sua attenzione almeno per il momento è soltanto Viola. Ma chi è questa viola?

Ovviamente ci riferiamo al suo nuovo progetto: Viola come il mare, che la vede lavorare per la prima volta al fianco del celebre attore turco Can Yaman. I due hanno lavorato fianco al fianco per la realizzazione di questa nuova fiction che, salvo cambio di programmi, dovrebbe andare in onda su canale 5 durante il prossimo autunno.

Un importante progetto per l’attrice che la vede per la prima volta lavorare in casa Mediaset. “Semplicemente viola” ha commentato la Chilemi, pubblicando uno scatto sui social che la immortala proprio durante le riprese di questo nuovo progetto. Progetto che i suoi fedeli sostenitori non vedono l’ora di poter ammirare, in quanto gli aspetta una stagione televisiva decisamente ricca di lavori che vedono la loro beniamina indossare i panni di protagonista.

Francesca Chilemi dopo Che Dio ci aiuti ha occhi soltanto per questo nuovo progetto che non vede l’ora di poter mostrare, non appena sarà pronto, ai suoi fedeli sostenitori che durante il corso di questi anni non l’hanno mai abbandonata.