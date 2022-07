Non rispondere al telefono! Se premi il tasto verde potresti rovinarti la vita

Non devi assolutamente rispondere a questo genere di telefonate. Se digiti il tasto verde del tuo telefono potresti seriamente rischiare

“Una telefonata ti allunga la vita”. Questo era lo slogan recitato da Massimo Lopez in uno spot di alcuni anni fa commissionato da una nota compagnia telefonica. Adesso i tempi sono cambiati, le dinamiche della nostra vita sono diverse e una telefonata potrebbe seriamente rovinarti. Schiacciando il tasto verde del tuo telefono potresti attirare soltanto guai.

Come è possibile che una semplice telefonata possa crearti così tanti danni? Sembra quasi incredibile, eppure è così. Soprattutto in questo periodo, è necessario fare molta attenzione alle telefonate che ricevi. Se non conosci il numero o non sei sicuro della provenienza della telefonata, evita di rispondere e blocca immediatamente quel numero. Tutti gli smartphone di ultima generazione consentono di effettuare questa operazione attraverso pochi passaggi.

Ma perché è così importante non rispondere ad alcune chiamate e quali sono queste telefonate da evitare? Se in passato una telefonata avrebbe potuto allungare la tua vita, oggi abbiamo le risposte a tutte queste domande.

Rispondere al telefono, quando è veramente pericoloso

In questo periodo, stiamo assistendo ad un aumento esponenziale del prezzo di tutte le materie prime. L’incremento riguarda tutti i settori, compreso quello energetico. Le bollette stanno subendo dei rincari spaventosi, anche se esistono dei metodi per limitare i danni. Le associazioni di consumatori stanno invitando tutti gli italiani ad evitare di accettare proposte da parte dei fornitori di energia elettrica e gas.

Di solito, queste aziende del mercato libero ti contattano attraverso una telefonata, promettendoti vantaggi, offerte e grandi risparmi. Purtroppo non sempre è così perché le compagnie stanno variando le condizioni contrattuali in maniera unilaterale. Per evitare problemi, non rispondere al telefono quando ti chiama un numero che non conosci. Ma come fare a capire se ti sta chiamando qualcuno che ha bisogno di te o un call center?

Il trucco è molto semplice: spesso i call center non hanno il prefisso +39, presente sempre se ti chiama qualcuno da un numero mobile che non hai salvato in rubrica. Se vedi direttamente il numero, sappi che dietro quella telefonata c’è qualcuno che vuole proporti un presunto affare. In questo caso, riaggancia la telefonata e inserisci immediatamente quel numero nella lista nera. In questo modo, non potrà più contattarti in futuro.