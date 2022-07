Stefania Orlando, altro che 55 anni: in bikini è una gioia per gli occhi

Stefania Orlando non ha paura della lotta contro il tempo, in quanto nonostante non sia più una ragazzina è una vera e propria gioia per gli occhi.

Stefania Orlando dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha ritrovato una nuova popolarità. La conduttrice è riuscita, durante il corso dei sei mesi di permanenza, a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che hanno avuto modo di poter scoprire tutte le sfaccettature della sua personalità.

Anche sui social, Stefania ha ottimo seguito e per questo motivo non è sfuggito l’ultimo scatto da lei pubblico che esalta tutta la sua bellezza e il suo fascino. Tant’è che non ha assolutamente nulla da invidiare alle colleghe più giovani in quanto il suo charme toglie il fiato a chiunque.

Stefania Orlando incanta il web: lo scatto è da capogiro

Stefania Orlando, che in passato non ha mai nascosto il dramma che l’ha cambiata per sempre, ha deciso di lasciare di stucco gli utenti della rete, pubblicando uno scatto che la immortala in questi primi di giorni di vacanza che ha deciso di concedersi durante questo periodo estivo.

“Nei 45 giri il lato b era quello meno importante ma non per questo meno bello. Siete d’accordo?” ha chiesto agli utenti della rete, troppo concentrati ad ammirare la sua bellezza per rispondere a questo suo quesito. “Ben arrivata amica mia” le ha però prontamente risposto Anna Pettinelli. “Dammi qualche giorno e ti raggiungo” ha aggiunto, rivelando che tra poco la raggiungerà per stare in sua compagnia.

“Bacissimi senza di te non inizia la vera vacanza” le ha risposto Stefania Orlando su Instagram che ha ricevuto i commenti anche delle sue colleghe Patrizia Pellegrino e Antonella Elia, con cui ha avuto qualche incomprensione proprio durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip ma il tutto sembrerebbe essere stato chiarito nel migliore dei modi.

