“Hai sconfitto il cancro”: le lacrime di Chiara Ferragni emozionano tutti

Le lacrime di Chiara Ferragni emozionano tutti: “Hai sconfitto il cancro“

Chiara Ferragni è una imprenditrice digitale da bene 27 milioni e mezzo di followers. La donna è divenuta famosa grazie al suo blog The Blonde Salad e giorno dopo giorno è divenuta proprio una icona della moda.

Chiara adesso si trova a Milano insieme alla sua famiglia per un evento davvero importante. E’ il compleanno di qualcuno di loro ed è arrivato il momento di spegnere le candeline. Ecco che Chiara Ferragni si emoziona dopo la sconfitta del cancro, ma vediamo di chi si tratta

Chiara Ferragni si trova nella sua casa a Milano in compagnia dei suoi due figli: Leone e Vittoria. Sono tutti riuniti intorno al divano per un evento importante: il compleanno di Matilde.

Ti stai domandando chi è? Ma il cane, nonché bulldog francese della imprenditrice. Ha appena compiuto 12 anni e la sua padrona ha deciso di festeggiare il suo cagnolino con un piatto pieno di cibo per cani e una candelina.

Chiara pubblica il video del lieto evento su Instagram dove si può vedere la famiglia che canta Tanti auguri. Ovviamente Matilde non riesce a soffiare e si occupa di ciò il piccolo Leo molto affamato, mentre la Ferragni risponde in modo sorprendente ad una fan.

La Ferragni è molto affezionata alla sua cagnolina, soprattutto dopo che le avevano diagnosticato un tumore nel 2020.

La donna insieme a Fedez aveva temuto il peggio, ma Matilde ha risposto bene alle cure ed è guarita diventando più forte di prima.

E’ stata ricoverata all’inizio a Milano dal loro veterinario di fiducia e poi spostata d’urgenza a Zurigo per essere sottoposta alla radioterapia.

Come tutta la famiglia, anche Matilde è una star, mentre l’imprenditrice affronta il terrore in mare. Ha una pagina Instagram tutta per sé con ben 400 mila seguaci ed è onnipresente nei profili di Fedez e Chiara.

Nonostante i due figli, la Ferragni non si dimentica della sua prima creatura e le dedica delle parole d’amore su Instagram: “Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme“.

Tutto bene quel che finisce bene. Gli anni sono passati, la vita di Chiara Ferragni è cambiata molto, ma l’amore per Matilde non è calato, ma anzi duplicato