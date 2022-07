Tempesta solare in arrivo, parla la NASA: ‘Blackout in vista’, come prepararsi

La parola tempesta solare mette i brividi, figuriamoci se a parlare è la NASA che avverte anche di un blackout! Stiamo in allerta, scopriamo cosa accadrà.

Non ci sono dubbi, gli ultimi tempi sono sempre più duri, specialmente quando si tiene in considerazione la possibilità di un futuro tranquillo. Niente è come prima, specialmente quando entrano in gioco fattori climatici. I fenomeni atmosferici sono sempre più brutali e devastanti. Così, la possibilità di una tempesta solare con effetti invalidanti l’umanità ha qualcosa di apocalittico e preoccupante. Per non essere colti impreparati conosciamo meglio il fenomeno e cosa è necessario fare.

L’allerta è arrivata già da qualche giorno, dal 19 luglio 2022, ma l’evento più disastroso degli ultimi tempi, si protrarrà pure per i prossimi. A confermarlo è il bollettino3-days forecast della NOAA, cioè la sigla della National Oceanic and Atmospheric Administration.

Cos’è la suddetta tempesta? Si tratta di esplosioni di energia sulle superficie del Sole, la stella più luminosa che ci sia per la Terra, e che ha delle conseguenze importanti sul nostro Pianeta.

Ciò è stato causato dall’espulsione di massa coronale che ha messo in allerta gli astronomi. Le bolle di radiazioni sono scoppiate a rapida velocità nel momento in cui il campo magnetico del Sole si stava riorganizzando.

Quindi, si tratta di un evento che provoca macchie solari sul disco solare che poi si riversano nell’atmosfera terrestre. Gli effetti sono due, e vanno tenuti sotto controllo, ecco di cosa si tratta.

Tempesta solare: tutto quello che c’è da sapere

Diciamo che di recente sia i giornali che i siti online non stanno trasmettendo e condividendo ottime notizie. Le ultime riguardano anche la febbre del Nilo che ha causato dei morti in Italia, un altro virus che potrebbe devastare la salute e il benessere del nostro mondo. Dalla pandemia di coronavirus fino ai conflitti europei, ecco la minaccia dal cielo.

Arrivano gli extraterrestri? Ancora no, ma non è detto che non ci facciano una visita in futuro. La novità inerente la tempesta solare ha lasciato scienziati ed astronomi senza parole. L’evento sopra spiegato è proprio quello che si sta riversando nell’atmosfera del Pianeta Terra, infatti ci sono delle conseguenze.

La prima è quella inerente l’aumento del fenomeno delle aurore boreali, cioè di pezzi di cielo illuminati da fasci di luce brillanti e colorati. Si direbbe un fenomeno unico nel suo genere, peccato che sia l’altro quello che preoccupa.

Appunto, dietro queste esplosioni elettromagnetiche l’intero mondo cadrà in uno stato di Blackout tale da rendere comunicazioni e il mondo digitale inaccessibile.

La portata dell’evento dallo spazio è stata così importante da avere conseguenze in tutto il mondo. Infatti, ci sono state e ci saranno ancora delle difficoltà nel comunicare a causa di blocchi e mancanza di connessione.

La NASA ha ampiamente studiato il fenomeno, dandogli le definizioni già citate, ma non solo. Pone una forte attenzione sulle conseguenze, perché un mondo in blackout equivale a una rottura delle comunicazioni che al momento è pericolosa.

A causa della pandemia, solo il mondo della comunicazione e del digitale è rimasto connesso, tutto il resto è andato in “stand-by” per molto tempo. Se anche le comunicazioni vengono meno, l’intero globo potrebbe essere messo alla prova come non mai.

In un momento in cui si stavano pianificando i viaggi da fare grazie ai nuovi mezzi che sostituiranno gli aerei, ecco che ne succede un’altra. L’umanità deve stare all’allerta, perché niente tornerà come prima.