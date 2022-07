Grave lutto per la duchessa: “Ci mancherà tantissimo”

By

La Royal Family è in lutto. La sua scomparsa rappresenterà un duro colpo per la duchessa. Mancherà tantissimo a tutti, tanti i messaggi di cordoglio

Ancora un lutto per la Royal Family. Nell’ultimo periodo, la monarchia inglese ha dovuto subire diverse perdite. La più importante di tutte è, ovviamente, quella del Principe Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile del 2021, a poche settimane dal suo centesimo compleanno. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sembra che la Regina Elisabetta abbia sofferto molto per la sua morte.

Le stesse voci collegano i problemi di salute della sovrana con la perdita di suo marito. Anche se nelle ultime uscite l’anziana sovrana è apparsa nuovamente in forma, è probabile che abbia subito un duro colpo nei mesi immediatamente successivi alla morte di suo marito. L’ultimo lutto ha colpito un membro più giovane della corona britannica, Kate Middleton.

Sembra che la Duchessa di Cambridge sia molto triste per la perdita.

Lutto per Kate Middleton, è morta la sua guru

Kate Middleton ha dovuto salutare per sempre Christine Hill, la nota guru prenatale che ha assistito i Cambridge prima della nascita di George, il loro primogenito. La donna aveva 74 ed ha preparato Catherine alla maternità. Sembra che i suoi consigli siano stati molto preziosi per William e sua moglie. La Hill era stata a casa dei duchi due volte prima del parto. È evidente che il loro primo incontro sia stato diverso rispetto ad altre nuove conoscenze fatte da Kate in passato.

Christine, oltre ad aver aiutato molto i Duchi di Cambridge, ha anche mantenuto il riservo per tutti questi anni. Dal 2013 ad oggi, infatti, la donna non ha mai rivelato quali fossero i consigli dati alla giovane coppia di genitori. Questo ha reso il rapporto tra Kate e la Hill molto speciale. Secondo il Daily Mail, “Christine è stata una figura fondamentale per William e Kate”.

Durante la sua prima gravidanza, la Middleton ha sofferto di una forte forma di iperemesi gravidica. Si tratta di continui attacchi di nausea, concentrati soprattutto nelle ore mattutine, accompagnati da vomito. Queste sofferenze obbligarono Kate a recarsi presso una struttura ospedaliera. Anche a causa di questi problemi, la duchessa raccontò quanto fu complicato posare immediatamente durante il parto. Il popolo era entusiasta e i Cambridge non riuscirono ad evitare qualche scatto.