Cantante famosa scambiata per Paola e Chiara: che gaffe!

Paola e Chiara sono un duo musicale formato da due sorelle. Le due ragazze iniziano a cantare come coriste per gli 883, ex gruppo di Max Pezzali, fino a quando poi si lanciano nel mondo della musica da soliste.

Nel 1997 partecipano al Festival di Sanremo come Nuove Proposte e vincono divenendo ufficialmente note.

Le due stelle hanno venduto circa cinque milioni di dischi e hanno fatto ballare e cantare tutti negli anni ’90 con i loro tormentoni come Vamos a Bailar.

Le hai ripotute incontrare durante una tappa del concerto del grande Max Pezzali che ha richiesto proprio la loro presenza.

Ma ecco che una famosa cantante viene scambiata proprio per una delle due sorelle milanesi. Che gaffe, ma scopriamo insieme di chi si tratta

Chiara Galliazzo scambiata per Paola e Chiara: che gaffe!

Chiara Galliazzo è una cantante famosa e veramente molto dotata. La ragazza vinse la sesta edizione di XFactor accompagnata dal giudice Morgan.

La cantante si presentò già al talent show raccontando aneddoti sui suoi pensieri, mentre Ilary Blasi dà l’addio a Totti con Lei. Ad esempio disse che delle volte si immaginava che qualcuno in un momento importante si sarebbe tolto qualcosa dal naso. Insomma, le piace scherzare, ridere e dare vita alla sua immaginazione.

Questa volta, però, è tutto vero! Chiara racconta quanto le è accaduto sul suo profilo Twitter.

L’ex vincitrice di XFactor aveva preso un appuntamento dall’anagrafe di Milano per rifare la carta d’identità. Tutto sotto controllo fino a quando la dipendente le ha chiesto se fosse Chiara di Paola e Chiara.

La Galliazzo prende questa gaffe come un complimento. Anche se non l’ha riconosciuta per il suo personaggio, è quasi più contenta di essere stata scambiata per la cantante del duo.

“Io ho volato, grande signora” conclude la cantante con delle faccine che ridono, mentre tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione c’è odore di crisi.

Che incontro esilarante. Una delle tante fantasie di Chiara Galliazzo è divenuta realtà. Mica male essere scambiate per le bellissime Paola e Chiara. Qualcuno potrebbe definirla una gaffe, ma la famosa cantante la ha presa come un complimento. Magari spunterà la voglia di fare una collaborazione insieme dopo quanto è accaduto