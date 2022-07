Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il gesto che spiazza dopo le voci di crisi

Il gesto che spiazza le voci di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei occupò il ruolo della tronista e lui è riuscito a conquistarla esterna dopo esterna. La scelta arriva e i due escono insieme mano nella mano.

Pietro e Rosa stanno insieme da molti anni e hanno due bellissimi bambini. Sembrano la famiglia del Mulino Bianco, ma nelle ultime settimane spuntano le voci di una crisi tra i due.

Non è la prima volta che accade ed ecco il gesto che spiazza. Scopriamolo insieme

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono veramente in crisi? Negli ultimi giorni, la coppia è al centro del gossip e nessuno dei due ha ancora preso la parola in merito.

Questo modo di approcciarsi ai rumors non è nuovo, mentre Gianni Sperti è in love prima di Uomini e Donne. Rosa e Pietro, infatti, erano già al centro di una crisi prima della nascita del secondogenito Mario Achille. Anche lì la coppia non si era esposta in merito al loro periodo buio, fino a quando Rosa non si era poi confidata sul suo profilo Instagram confermando le voci. Poi la coppia ha ritrovato il proprio equilibrio.

Le voci di una seconda crisi fanno parlare i fan della coppia. Alcuni credono che lo facciano apposta per rimanere sulla cresta della visibilità. Il fatto che non si espongano in merito a queste indiscrezione rende tutto molto sospetto, ma potrebbe essere anche un modo per evitare di dare adito al gossip.

Oltre alle voci di una crisi tra la coppia di Uomini e Donne, c’è altro che fa preoccupare i fan. Infatti, i due non si mostrano più insieme sui social. Entrambi pubblicano foto dei figli, ma non di loro due.

Ecco, però, che spunta il gesto che spiazza e non lascia dubbi, mentre arriva il durissimo addio per la coppia. I due si mostrano finalmente insieme su Instagram per un evento speciale: il compleanno del primogenito Ethan.

Il bimbo ha fatto tre anni e Rosa e Pietro gli hanno organizzato una festa a tema: Topolino versione esploratore.

Tutti travestiti per l’evento, la famiglia si mostra finalmente al completo e i fan si sentono rincuorati.

Che la crisi sia stata solo una invenzione? Chi lo sa. Nessuno dei due ancora si è esposto, ma nelle foto Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sembrano complici. Non ci resta che continuare a seguirli per scoprire la verità