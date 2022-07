Ecco chi è davvero Rudy Zerbi: svelati gli altarini da Anna Pettinelli dopo l’addio ad Amici

Anna Pettinelli non è stata riconfermata per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sia lei che Veronica Peparini dicono addio al programma e al loro posto troveremo Arisa ed Emanuel Lo.

La Pettinelli non si perde d’animo e approfitta di un’intervista per parlare sia della conduttrice che di Rudy Zerbi. Non le ha mandate a dire, ma vediamo insieme cosa ha rivelato

Anna Pettinelli viene invitata a Un caffè con… condotto dalla ex collega Lorella Cuccarini. La donna ha appena detto addio ad Amici ed è pronta a togliersi qualche sassolino.

La speaker radiofonica racconta della sua passata esperienza a Temptation Island con il suo ex compagno Stefano Macchi. Prima di firmare il contratto, Anna ha fatto una richiesta alla produzione.

“Volevo sentire mia figlia. Io non sto lontana da mia figlia tre settimane senza sentirla. Avevo disperatamente bisogno di avere un contatto minimo con lei tutti i giorni e questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non l’avrei fatto” commenta la donna e aggiunge: “Non trovavo giusto privare mia figlia di un contatto con la madre per via di un reality“.

La Pettinelli rifarebbe il programma anche se ha avuto un dopo show terribile: “Qual falò è durato per altri 2/3 mesi, gli ho reso la vita un inferno. Poi quando è finito, mi sono calmata“.

L’intervista poi si sposta sull’addio ad Amici di quest’anno e la Pettinelli parte proprio da Maria De Filippi, mentre spunta il clamoroso colpo di scena.

“Ha sempre ragione. Questa è una cosa che a me rode. Quando dice una cosa, lei la vede prima di te. Ha sempre ragione. E’ una psicologa. Sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli, è un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, Maria la chiamerei” confessa la Pettinelli.

Ma vi ricordate tutte le litigate tra Rudy Zerbi e Anna? Erano tutte vere. L’ex professoressa non lo sopporta veramente.

“La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Tu lo sai che è vero” commenta rivolgendosi alla Cuccarini (anche lei ha svelato un retroscena su una lite pazzesca) e poi si spiega: “Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune”.

Non c’è niente da fare tra Zerbi e la Pettinelli. Sono come il gatto e il cane, ma sappiamo anche che Rudy si diverte a provocare ad Amici. Magari fuori dal talent show non è così