La lite pazzesca svelata prima di Amici: Lorella Cuccarini rivela il clamoroso retroscena

Lorella Cuccarini sta andando alla grande in questi ultimi anni. Si sta dedicando al suo nuovo format Dimmi di te ed è uscita da poco la notizia che la vede riconfermata come professoressa di canto ad Amici 22.

Al suo fianco troveremo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.

Proprio durante un’ospitate per un’intervista, la Cuccarini si fa scappare un clamoroso retroscena. Ecco che la dama ricorda una lite pazzesca, ma scopriamo insieme quanto è accaduto

La lite pazzesca svelata prima di Amici: Lorella Cuccarini vs Heather Parisi

Lorella Cuccarini è una cantante, ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica. Qualsiasi cosa tu voglia che faccia, lei lo saprà fare egregiamente.

La Cuccarini è pronta per una nuova edizione di Amici e ne è entusiasta. Ospite a La Nuova Sardegna, Lorella confessa tutta la sua felicità: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto”.

Il duo dell’anno scorso con Raimondo Todaro ha coinvolto i fan che già si dispiacciono nel vederli divisi, almeno all’inizio della gara.

Il tema Amici, però, finisce presto, mentre Maria De Filippi rivuole Lei. La professoressa torna indietro nel tempo a Nemicamatissima, programma co-condotto assieme a Heather Parisi.

A quanto pare, Lorella avrebbe avuto una lite pazzesca con la collega e da quel momento Heather ha bloccato la donna sui social.

“Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica” commenta la Cuccarini senza spiegare le motivazioni.

Ma torniamo indietro all’intervista della Parisi a Verissimo, mentre spunta il doloroso addio ad Amici. Silvia Toffanin domandò alla dama quale fosse il suo rapporto con Lorella e Heather rispose freddamente.

“Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo” confessa la donna e conclude amaramente: “Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Dopo anni, ecco che spuntano i clamorosi retroscena. Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non scorre buon sangue da quella lite pazzesca. Chissà cosa avrà fatto scaturire tanta rabbia