Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: dopo le voci di crisi, il clamoroso gesto pubblico

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Il clamoroso gesto in pubblico cancella ogni possibile dubbio su come sta procedendo la loro storia d’amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è iniziato prima sotto forma di amicizia per poi trasformarsi man mano in qualcosa di più fino a diventare una bellissima storia d’amore.

Da qualche tempo però il gossip li vedeva in crisi e probabilmente questa notizia è giunta anche alle loro orecchie così i due hanno deciso di fare un clamoroso gesto in pubblico in modo tale da far capire ai loro fedeli sostenitori come stanno realmente le cose tra loro.

Giulia e Pierpaolo sono davvero in crisi o si tratta di un gossip falso? Ecco come hanno replicato la coppia più amata del GF Vip.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi spengono il gossip: il gesto svela la verità

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno recentemente preso parte al Giffoni Film Festival dove lei ha ricoperto il ruolo di conduttrice e lui ha fatto un dj set, facendo scatenare tutto il pubblico presente all’evento. Durante il corso della serata, i due hanno deciso di spegnare il gossip sul loro conto ed hanno ricreato uno dei più famosi baci che si sono dati durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dove per la prossima edizione potrebbero arrivare due sportivi

Il bacio tra Giulia e Pierpaolo ha infiammato il pubblico del Giffoni Film Festival, contento di vedere i loro beniamini più innamorati che mai. Tant’è che durante il corso della serata lei gli ha perfino dedicato una frase di un famoso pezzo di Mr Rain che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione: “Comunque vada anche sarà finita sarai sempre la colonna sonora della mia vita”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più innamorati che mai e con un semplice gesto in pubblico sono riusciti a spegnere tutto il gossip che li circondava in questi giorni, permettendo ai loro fedeli sostenitori di poter dormire sogni tranquilli. Il loro amore c’è e ci sarà per sempre.