Amore al capolinea per la coppia di Uomini e Donne? I gesti non mentono

La coppia di Uomini e Donne è pronta a dirsi addio? Dai gesti di lui sembrerebbe che l’amore sia arrivato al capolinea senza alcuna speranza di poter tornare indietro.

Uomini e Donne gli aveva permesso di trovare l’amore, ma dopo qualche tempo trascorso insieme, vivendo nella gioia e nel dolore, la coppia sembrerebbe essere arrivata al capolinea.

I due da qualche tempo a questa parte sono finiti al centro del gossip in quanto si mormora che stiano vivendo un forte periodo di crisi. Tant’è che lei avrebbe lasciato la Puglia, regione in cui si era trasferita per amore, per fare ritorno a Roma dai suoi genitori.

Fino a questo momento però avevano evitato di commentare in maniera diretta i gossip sulla loro relazione, ma i gesti di Davide Donadei dopo Uomini e Donne sembrano parlare purtroppo in maniera molto chiara: tra lui e Chiara Rabbi è davvero finita?

Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi: i gesti dell’ex di Uomini e Donne non mentono

Davide Donadei e Chiara Rabbi sembravano aver costruito una relazione piuttosto solida considerando che lei gli era stato vicino in un momento piuttosto difficile per lui. Nonostante ciò sembrerebbe essere finita malissimo la loro storia d’amore e i gesti di lui non farebbero altro che confermare che purtroppo oggi sono più distanti che mai e quell’amore che li univa sembra svanire sempre di più.

L’ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore ha messo dei like a commenti su Instagram che lasciano decisamente poco spazio all’immaginazione. In uno, infatti, è possibile leggere che la scelta della rottura sembrerebbe essere la sua e che lei si sia ritrovata a subirla mentre un altro sottolinea che tra i possibili motivi della rottura ci sia l’eccessiva gelosia da parte della Rabbi.

Davide Donadei ha messo like a questi commenti facendo dedurre che queste intuizioni corrispondano alla realtà dei fatti. Altrimenti per quale motivo lasciare un segno di approvazione a cosa che sarebbero anni luce dalla realtà soprattutto se la loro relazione continua senza sosta?

Sembra essere più chiaro che mai che per Davide e Chiara dopo Uomini e Donne non ci sia purtroppo un lieto fine.