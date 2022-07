Coppia storica di Uomini e Donne in crisi: fan increduli

Forte crisi per una delle coppie storiche del noto dating show condotto da Maria De Filippi. I fan della coppia di Uomini e Donne sono increduli: ecco cos’è successo!

Sta accadendo qualcosa di particolare tra gli ex protagonisti del noto dating show, Uomini e Donne. Secondo le nuove rivelazioni dopo l’addio di Matteo Ranieri e Valeria Cardone sembra che ce ne sia un altro vicino.

In questo periodo si sta molto sentendo parlare di coppie che scoppiano, di crisi e riappacificazioni fra ex partecipanti al noto dating show condotto da Maria De Filippi. Infatti, per chi non lo sapesse diverse coppie di Uomini e Donne sono finiti al centro della bufera mediatica nelle scorse settimane.

Prima fra tutte la coppia composta da Matteo Ranieri e Valeria Cardone che dopo alcuni mesi di relazione hanno annunciato la rottura. A lungo si è dubitato della storia d’amore fra Luca Salatino e Soraia Ceruti ma fortuna per loro, i pettegolezzi sono stati smentiti. Nelle ultime ore si è tanto parlato anche di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che sembrerebbero nuovamente in crisi e che le cose sarebbero più serie del previsto, portando i due a dormire in due camere separate.

Ma non è finita qui! Secondo le ultime rivelazioni in fatto di gossip Deianira Marzano ha rivelato che ci sarebbero anche un’altra coppia di Uomini e Donne che sta attraversando una forte crisi.

Uomini e Donne, dopo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione anche Davide Donadei e di Chiara Rabbi in crisi?

Deianira Marzano, l’influencer partenopea ha rivelato un presunto gossip su crisi in vista per Davide Donadei e Chiara Rabbi. La coppia che ha lasciato Uomini e Donne insieme ed innamorata è verso la crisi?

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi circa un anno e mezzo fa. Ma secondo le nuove rivelazioni rilasciate dall’influencer partenopea sembrerebbe proprio che la ex corteggiatrice sia tornata a vivere a Roma per via di alcune incomprensioni fra lei e Davide.

Questo quanto rivelato da Deianira: