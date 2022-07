Paura per la coppia di Uomini e Donne: periodo nerissimo, fan in allerta

Uomini e Donne: la coppia nata all’interno del Trono Classico sta attraversando un periodo nerissimo e i fan sono tutti in allerta.

La coppia si era formata durante il corso di Uomini e Donne e dopo la fine del programma non solo non si sono mai separati ma hanno formato anche una bellissima famiglia.

Di recente però i due non sono più apparsi insieme, facendo nascere il sospetto tra i loro fedeli sostenitori che le cose non stiano propriamente andando per il verso giusto. Un episodio simile, infatti, era già accaduto qualche tempo fa e in un primo momento avevano scelto di non replicare al gossip per poi confermare ogni cosa.

Fortunatamente quel periodo sembra essere superato e avevano ritrovato un nuovo equilibrio fin quando il gossip è tornato a parlare di loro rivelando che non starebbero nemmeno dormendo nello stesso letto: per Rosa e Pietro di Uomini e Donne è davvero giunta la fine?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi dopo Uomini e Donne: il silenzio di lei parla chiaro

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non appaiono più insieme da diverso tempo sui social mentre prima si esponevano piuttosto spesso pubblicamente. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha poi rivelato che i due non dormirebbero nemmeno più insieme in quanto starebbero attraverso un periodo di profonda crisi.

La coppia, almeno per il momento, non ha commentato il gossip che li riguarda e quello che è apparso strano, a confermare queste voci, agli occhi degli utenti della rete è stato la presenza massiccia di lei sui social che ha interagito più che mai con i suoi fedeli sostenitori evitando però di rispondere a tutte le domande che riguardavano la sua vita sentimentale con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dove non è mancata nel farsi notare un’altra clamorosa assenza, parlando di tutt’altre cose.

Rosa e Pietro sono in crisi come i gossip sostengono oppure sono soltanto malintesi? Ma se così fosse per quale motivo, vista la sua forte interazione con i fan, non ha spento subito i rumors sulla crisi di coppia? Almeno per il momento nessuno dei diretti interessati ha voluto replicare e per saperne di più non resta che i due, quando vorranno e se la sentiranno, scelgano di aprirsi con il loro pubblico.