Nicolas Vaporidis è finalmente uscito allo scoperto presentando la ragazza che gli ha rubato il cuore. Il web è in estasi per questa nuova coppia!

Nicolas Vaporidis non ha alcuna intenzione di nascondersi più! Il vincitore dell’Isola dei Famosi non ha mai fatto mistero di avere qualcuno nella sua vita, rivelando di aver trovato finalmente la persone che gli fa battere il cuore come mai prima di questo momento.

L’attore, però, come ha ampiamente dimostrato durante il corso dell’esperienza in Honduras, tiene molto alla sua privacy e non si è lasciato andare ad ulteriori dettagli in merito alla sua fidanzata. Qualcuno aveva trovato il profilo di lei, ma purtroppo sembrerebbero condividere la stessa filosofia di vita ed ha un profilo social blindatissimo dove è impossibile capire per fino la sua fisionomia.

Ora però sembrerebbe essere arrivata la svolta in quanto Nicolas Vaporidis è uscito allo scoperto mostrando a tutti quanti per la prima volta chi è la sua dolce metà.

Nicolas Vaporidis mostra per la prima volta la sua fidanzata Ali

Nicolas Vaporidis, che dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi ha vissuto un momento spiazzante, ha deciso finalmente di venire allo scoperto e di mostrare a tutti chi è la donna della sua vita.

Il suo nome è Ali e di lei non si hanno a disposizione altre informazioni a riguardo. L’attore, infatti, si è limitato soltanto a pubblicare una foto che li ritrae insieme senza aggiungere ulteriori particolari. Durante il corso dei precedenti mesi però non ha nascosto quanto sia forte e profondo il legame che li unisce in quanto lei gli ha permesso di provare qualcosa che non aveva mai provato in vita sua e per questo non può che ringraziarla.

La fidanzata di Nicolas Vaporidis ha conquistato il suo cuore ed ora è pronta a conquistare anche i suoi fedeli sostenitori che non vedevano l’ora di poterla conoscenza, seppur in questo modo, felici che sappia come far stare bene il loro beniamino.

Nicolas è più innamorato che mai ed ha voluto condividere questa parte della sua vita insieme agli utenti della rete, che non possono che apprezzare questo gesto di apertura, considerando la sua forte riservatezza, nei loro riguardi.